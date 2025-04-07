Новий план

GPT-5, як раніше заявляла OpenAI, буде уніфікованою моделлю, яка включатиме в себе можливості міркувань. Фактично це своєрідне "все в одному", а тому вимагає багато часу для детального налаштування та усунення помилок. За словами Сема Альтмана, компанія виявила, що може "зробити GPT-5 набагато кращим, ніж спочатку думала", але це потребує більше зусиль, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис директора в соцмережі X.

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Тож ось новий план:

Моделі o3 і o4-mini вийдуть "через пару тижнів".

GPT-5 очікується "через кілька місяців".

Жодних точних дат наразі немає. Хоча Альтман і каже, що відтермінування потрібне для покращення моделі, він не вдається в подробиці, які саме зміни хочуть внести. Цілком імовірно, що це якось пов'язано з останніми релізами конкурентів, зокрема Google Gemini 2.5 Pro та продуктами китайської компанії DeepSeek, які обігнали всі наявні можливості OpenAI та її моделей.

Раніше OpenAI обіцяла, що модель GPT-5 буде доступна для всіх, але її потужність відрізнятиметься залежно від вашого тарифного плану. В неї будуть вбудовані "порогові значення", які обмежуватимуть можливості. Наприклад, клієнти ChatGPT Plus зможуть запускати GPT-5 на "вищому рівні інтелекту", тоді як передплатники плану ChatGPT Pro від OpenAI зможуть запускати GPT-5 на "ще вищому рівні інтелекту". Які межі матиме безплатна версія, невідомо.

GPT-5 об'єднає в своєму арсеналі голос, Canvas, пошук, глибокі дослідження і багато іншого. Головна мета оновлення – уніфікувати всі моделі та функції, створивши систему, яка зможе "використовувати всі наші інструменти, знати, коли потрібно довго думати, а коли ні, і в цілому бути корисною для дуже широкого спектра завдань", написав Альтман на початку цього року.