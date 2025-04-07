Новый план

GPT-5, как ранее заявляла OpenAI, будет унифицированной моделью, которая будет включать в себя возможности рассуждений. Фактически это своеобразное "все в одном", а потому требует много времени для детальной настройки и устранения ошибок. По словам Сэма Альтмана, компания обнаружила, что может "сделать GPT-5 намного лучше, чем изначально думала", но это требует больше усилий, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение директора в соцсети X.

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Поэтому вот новый план:

Модели o3 и o4-mini выйдут "через пару недель".

GPT-5 ожидается "через несколько месяцев".

Никаких точных дат пока нет. Хотя Альтман и говорит, что отсрочка нужна для улучшения модели, он не вдается в подробности, какие именно изменения хотят внести. Вполне вероятно, что это как-то связано с последними релизами конкурентов, в частности Google Gemini 2.5 Pro и продуктами китайской компании DeepSeek, которые обогнали все имеющиеся возможности OpenAI и ее моделей.

Ранее OpenAI обещала, что модель GPT-5 будет доступна для всех, но ее мощность будет отличаться в зависимости от вашего тарифного плана. В нее будут встроены "пороговые значения", которые будут ограничивать возможности. Например, клиенты ChatGPT Plus смогут запускать GPT-5 на "высшем уровне интеллекта", тогда как подписчики плана ChatGPT Pro от OpenAI смогут запускать GPT-5 на "еще более высоком уровне интеллекта". Какие пределы будет иметь бесплатная версия, неизвестно.

GPT-5 объединит в своем арсенале голос, Canvas, поиск, глубокие исследования и многое другое. Главная цель обновления – унифицировать все модели и функции, создав систему, которая сможет "использовать все наши инструменты, знать, когда нужно долго думать, а когда нет, и в целом быть полезной для очень широкого спектра задач", написал Альтман в начале этого года.