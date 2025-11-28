Чоловік багато років зберігав шматок "золота", а потім з'ясував, що це щось значно цінніше

У 2015 році Девід Хоул шукав золото в Австралії, проте знайшов дуже важкий, червонуватий камінь. Чоловік роками намагався його розколоти, використовуючи дриль, пилку та навіть кувалду, вірячи, що всередині захований коштовний самородок. Зрештою, він відніс знахідку до Мельбурнського музею, де дізнався, що об'єкт, який вони назвали Меріборо, є рідкісним метеоритом віком 4,6 мільярда років.

Чому незнищенний камінь виявився ціннішим за золото?

Девід Хоул знайшов цей незвичайний предмет у регіональному парку Меріборо, поблизу Мельбурна. Ця територія розташована в регіоні, відомому як Золотоносні поля, де у 19 столітті вирувала австралійська золота лихоманка. Озброївшись металошукачем, він виявив дуже важкий, червонуватий камінь, що лежав у жовтій глині. Чоловік був настільки впевнений, що всередині знахідки приховано золото, що роками докладав неймовірних зусиль, аби її розкрити, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Хоул використовував кутову шліфувальну машину, дриль, пилку для каменю і навіть застосовував кислоту, але безуспішно. Як з'ясувалося, навіть кувалда не змогла залишити на ньому тріщини, оскільки це був не самородок, а рідкісний метеорит.

Через роки, не зумівши розколоти об’єкт, але все ще заінтригований, Девід Хоул приніс його до Мельбурнського музею. Геолог Дермот Генрі, який пропрацював у музеї 37 років і оглянув тисячі зразків, зазначив, що лише два з них виявилися справжніми метеоритами. Ця нова знахідка Хоула була однією з них.



Дермот Генрі та геолог Мельбурнського музею Білл Берч із метеоритом Меріборо / Фото Museums Victoria

Геолог Білл Берч пояснив, що звичайний камінь не повинен був бути настільки важким. За словами Генрі, метеорит мав "скульптурний, ямковий вигляд", який утворився, коли він плавився на зовнішній поверхні під час проходження атмосфери.

Дослідники назвали об’єкт Меріборо на честь міста, біля якого його було знайдено, й опублікували наукову статтю з описом на сторінках CSIRO Publishing. Ця знахідка важить вражаючі 17 кілограмів. Коли дослідникам вдалося відрізати невеликий шматочок за допомогою алмазної пилки, вони встановили, що його склад має високий відсоток заліза. Це дозволило класифікувати його як звичайний хондрит H5. У розрізі чітко видно крихітні кристалізовані краплі металевих мінералів, відомі як хондрули.



Хондрули в метеориті / Фото Museums Victoria

Метеорит Меріборо, вік якого становить 4,6 мільярда років, є набагато рідкіснішим і ціннішим для науки, ніж золото. Він є лише 17-м метеоритом, зареєстрованим у австралійському штаті Вікторія, де при цьому було знайдено тисячі золотих самородків. Це також друга за величиною хондритова маса, знайдена в цьому штаті, після зразка вагою 55 кілограмів, ідентифікованого у 2003 році.

Науковці припускають, що цей конкретний зразок, найімовірніше, походить із поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Його могло "виштовхнути" з орбіти в результаті зіткнення інших астероїдів, після чого він врешті-решт врізався у Землю. Вуглецеве датування вказує на те, що космічний камінь міг лежати на Землі від 100 до 1000 років.



Метеорит Меріборо / Фото Museums Victoria

За словами Дермота Генрі, метеорити є найдешевшим способом космічних досліджень, оскільки вони переносять нас назад у часі, надаючи ключову інформацію про формування, вік та хімічний склад нашої Сонячної системи. Деякі рідкісні метеорити можуть містити "зоряний пил", старший за Сонячну систему, або органічні молекули, такі як амінокислоти – будівельні блоки життя.