Мужчина много лет хранил кусок "золота", а потом выяснил, что это нечто значительно более ценное

В 2015 году Дэвид Хоул искал золото в Австралии, однако нашел очень тяжелый, красноватый камень. Мужчина годами пытался его расколоть, используя дрель, пилу и даже кувалду, веря, что внутри спрятан драгоценный самородок. В конце концов, он отнес находку в Мельбурнский музей, где узнал, что объект, который они назвали Мэриборо, является редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет.

Почему неистребимый камень оказался ценнее золота?

Дэвид Хоул нашел этот необычный предмет в региональном парке Мериборо, вблизи Мельбурна. Эта территория расположена в регионе, известном как Золотоносные поля, где в 19 веке бушевала австралийская золотая лихорадка. Вооружившись металлоискателем, он обнаружил очень тяжелый, красноватый камень, лежавший в желтой глине. Мужчина был настолько уверен, что внутри находки скрыто золото, что годами прилагал невероятные усилия, чтобы ее раскрыть, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Хоул использовал угловую шлифовальную машину, дрель, пилу для камня и даже применял кислоту, но безуспешно. Как выяснилось, даже кувалда не смогла оставить на нем трещины, поскольку это был не самородок, а редкий метеорит.

Спустя годы, не сумев расколоть объект, но все еще заинтригованный, Дэвид Хоул принес его в Мельбурнский музей. Геолог Дермот Генри, который проработал в музее 37 лет и осмотрел тысячи образцов, отметил, что только два из них оказались настоящими метеоритами. Эта новая находка Хоула была одной из них.



Дермот Генри и геолог Мельбурнского музея Билл Берч с метеоритом Мэриборо / Фото Museums Victoria

Геолог Билл Берч объяснил, что обычный камень не должен был быть настолько тяжелым. По словам Генри, метеорит имел "скульптурный, ямочный вид", который образовался, когда он плавился на внешней поверхности во время прохождения атмосферы.

Исследователи назвали объект Мэриборо в честь города, возле которого он был найден, и опубликовали научную статью с описанием на страницах CSIRO Publishing. Эта находка весит впечатляющие 17 килограммов. Когда исследователям удалось отрезать небольшой кусочек с помощью алмазной пилы, они установили, что его состав имеет высокий процент железа. Это позволило классифицировать его как обычный хондрит H5. В разрезе четко видны крошечные кристаллизованные капли металлических минералов, известные как хондрулы.



Хондрулы в метеорите / Фото Museums Victoria

Метеорит Мэриборо, возраст которого составляет 4,6 миллиарда лет, является гораздо более редким и ценным для науки, чем золото. Он является лишь 17-м метеоритом, зарегистрированным в австралийском штате Виктория, где при этом были найдены тысячи золотых самородков. Это также вторая по величине хондритовая масса, найдена в этом штате, после образца весом 55 килограммов, идентифицированного в 2003 году.

Ученые предполагают, что этот конкретный образец, вероятнее всего, происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Его могло "вытолкнуть" с орбиты в результате столкновения других астероидов, после чего он в конце концов врезался в Землю. Углеродное датирование указывает на то, что космический камень мог лежать на Земле от 100 до 1000 лет.



Метеорит Мэриборо / Фото Museums Victoria

По словам Дермота Генри, метеориты являются самым дешевым способом космических исследований, поскольку они переносят нас назад во времени, предоставляя ключевую информацию о формировании, возрасте и химическом составе нашей Солнечной системы. Некоторые редкие метеориты могут содержать "звездную пыль", старше Солнечной системы, или органические молекулы, такие как аминокислоты – строительные блоки жизни.