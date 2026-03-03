Черв'ячна повня вже над Україною: як спостерігати повний Місяць березня

Увечері 3 березня над Україною зійшла Черв'ячна повня – перший повний Місяць метеорологічної весни. Станом на 18:20 супутник уже піднявся над східним горизонтом і за ясної погоди його добре видно неозброєним оком.

Де і як зараз спостерігати повню?

Повна фаза Місяця настала сьогодні о 13:38 за київським часом, але найефектніший момент – саме зараз. Після сходу Місяць традиційно виглядає більшим і яскравішим, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Кривавий Місяць зійшов у небі – найкращі фото з усієї мережі

Це знайома багатьом оптична ілюзія: коли небесне тіло перебуває низько над горизонтом, мозок "порівнює" його з об'єктами на землі, і диск здається значно масивнішим.

Станом на цей час у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах повню вже можна спостерігати над східним горизонтом. Якщо вам пощастило з погодою – достатньо просто вийти на балкон або на вулицю й подивитися у східному напрямку.

Кілька порад для кращого спостереження

За роки роботи в редакції я не раз переконувався: щоб отримати максимум вражень від повні, не потрібен телескоп.

Ось що варто зробити просто зараз:

Знайдіть відкритий східний горизонт. Чим менше багатоповерхівок і дерев – тим краще.

Дайте очам 10 – 15 хвилин адаптуватися до темряви. Уникайте яскравого світла смартфона.

Спробуйте сфотографувати Місяць із прив'язкою до міського пейзажу. Коли він низько, кадри виходять особливо атмосферними.

Використовуйте штатив або опору. Навіть невелика стабілізація допоможе отримати чіткіший знімок.

Якщо маєте бінокль – обов'язково скористайтеся ним. На межі світла й тіні добре видно кратери та рельєф поверхні.

Чи буде що дивитися пізніше?

Повня залишатиметься яскравою протягом усієї ночі. Навіть після того, як Місяць підніметься вище, він збереже характерний повний диск. Якщо у вашому регіоні зараз хмарно, варто перевірити небо ближче до 21:00 – 23:00 – інколи прояснення приходять уже після заходу сонця.

Поділіться своїми фото з нами! Повний Місяць це завжди момент, який хочеться зберегти. Якщо вам вдалося зробити гарний кадр сьогодні ввечері, надсилайте свої фото до редакції або діліться ними в коментарях із зазначенням міста й авторства. Найцікавіші знімки ми опублікуємо в окремій добірці.

Чому "Черв'ячна повня"?

Черв'ячна повня – традиційна назва березневого повного Місяця. Вона пов'язана з початком весняного потепління, коли ґрунт відтає і з'являються дощові черв'яки. Назва походить із давніх сезонних спостережень, які допомагали людям орієнтуватися в природному календарі задовго до сучасних дат.