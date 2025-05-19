У чистих кімнатах NASA виявили 26 нових видів бактерій раніше невідомих науці

Нещодавнє дослідження показало, що чисті кімнати NASA, призначені для підготовки посадкового модуля Phoenix до запуску на Марс у 2007 році, насправді не були такими вже й "чистими". Вчені виявили у них 26 раніше невідомих видів бактерій.

Дослідження проводили науковці з Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA у Південній Каліфорнії спільно з експертами з Індії та Саудівської Аравії, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з результатами, виявлені мікроорганізми належать до екстремофілів – організмів, що здатні виживати в надзвичайно несприятливих умовах, як-от у вакуумі космосу, біля гідротермальних жерл підводних вулканів чи навіть у стерильних, на перший погляд "чистих кімнатах" NASA.

Метою нашого дослідження є розуміння ризиків перенесення екстремофілів під час космічних місій та визначення того, які мікроорганізми можуть вижити в суворих космічних умовах,

– зазначив учасник дослідницької групи Александр Розадо.

За його словами, це вкрай важливо для контролю та мінімізації ризику мікробного забруднення планет, які вивчають під час місій.

Що знайшли вчені

Науковці виявили 53 штами бактерій у приміщеннях NASA, де готували посадковий модуль, та вважають, що вони належать до 26 нових видів. Зараз триває дослідження їхніх геномів, аби зрозуміти причини високої стійкості до екстремальних умов.

Ймовірно, ключ до цього ховається у генах, пов'язаних із відновленням ДНК, детоксикацією шкідливих речовин та прискореним метаболізмом.

Виявлені гени у цих нових бактеріальних видах можуть бути використані для розробок у медицині, збереженні продуктів та інших галузях промисловості,

– заявила дослідниця з KAUST Джунія Шульц.

Отримані результати, на думку вчених, допоможуть NASA удосконалити операційні протоколи "чистих кімнат", аби зменшити ризики біологічного забруднення під час майбутніх космічних місій.