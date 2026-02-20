Гігієна смартфона: як безпечно очистити екрана і порти Android

Смартфони постійно контактують із руками, кишенями та сумками, тому швидко накопичують бруд і мікроби. Регулярне очищення допомагає підтримувати не лише охайний вигляд, а й нормальну роботу пристрою. Ось покрокові поради, як безпечно провести глибоке очищення Android-гаджета.

Смартфон супроводжує нас усюди – вдома, на роботі, у транспорті. Разом із цим він збирає пил, ворс і бактерії. Тому час від часу варто проводити повне очищення, дотримуючись рекомендацій виробників. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також В Android зʼявиться несподівана функція, яка збереже вашу батарею

З чого почати і як не нашкодити пристрою?

Спершу вимкніть пристрій, від'єднайте зарядний кабель і навушники, якщо вони підключені. Якщо ви користуєтесь чохлом, зніміть його і очистіть окремо. Сам смартфон покладіть на стійку поверхню, щоб він не ковзав під час процедури.

Матеріал чохла визначає спосіб догляду. Пластикові моделі можна мити теплою водою з милом або обробляти спреєм без аміаку. За потреби допускається використання відбілювача, але тільки для пластику – силікон він може пошкодити. Силіконові й гумові чохли добре очищуються водою з мийним засобом для посуду, а плями можна акуратно обробити содою. Якщо аксесуар виготовлений із дерева або шкіри, краще скористатися спеціальним засобом для відповідного матеріалу – розпилювати його потрібно не на сам чохол, а на серветку з мікрофібри.

Як пише BGR, поки чохол висихає, можна перейти до самого смартфона. І Google, і Samsung радять використовувати м'яку безворсову тканину. Найкраще підійде мікрофібра – вона видаляє пил, відбитки пальців і легкі забруднення з дисплея, задньої панелі, камер і рамки.

Якщо на корпусі є складніші плями – наприклад, сліди косметики – змочіть край серветки дистильованою водою і обережно протріть поверхню. Для екрана можна застосовувати серветки для дисплеїв або засіб для очищення окулярів. Для задньої панелі підійдуть вологі серветки без мила та відбілювача. Важливо не розпилювати жодні рідини безпосередньо на телефон – спочатку нанесіть їх на тканину.

Для дезінфекції виробники дозволяють використовувати серветки на основі 70% ізопропілового спирту. Samsung також згадує розчини з гіпохлоритною кислотою або з вмістом понад 70% етанолу чи ізопропанолу. Відбілювачем обробляти смартфон не можна. Після нанесення дезінфекційного засобу поверхню слід одразу витерти сухою серветкою.

Окрему увагу приділіть портам – USB-C, роз'єму для навушників 3,5 мм, якщо він є, та отворам динаміків. У них накопичується пил, що може впливати на заряджання та якість звуку. Використовувати рідину для очищення портів не можна. Також виробники, зокрема Apple, Google і Samsung, не рекомендують застосовувати стиснене повітря. Для динаміків підійде сухий м'який пензлик. Якщо в роз'ємі для заряджання видно ворс, його можна дуже обережно прибрати дерев'яною зубочисткою.

Глибоке очищення не займає багато часу, але робити його щодня не потрібно. Достатньо регулярно протирати екран і чохол сухою мікрофіброю, а повну процедуру проводити періодично або за потреби. Частоту дезінфекції кожен визначає самостійно.

Дослідження, опубліковане у журналі Antimicrobial Resistance & Infection Control на початку 2026 року, показало, що обробка телефонів медпрацівників 70% ізопропанолом суттєво зменшує мікробне забруднення. Інше дослідження 2024 року в South African Medical Journal встановило, що розчин із 70% ізопропілового спирту був на 67% ефективнішим за ультрафіолетове знезараження у боротьбі з патогенами на смартфонах у відділенні інтенсивної терапії. Це підтверджує, що регулярна дезінфекція допомагає не лише позбутися пилу, а й зменшити кількість небезпечних мікроорганізмів.