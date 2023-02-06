Дії 3 роки: як застосунок зробив Україну найзручнішою у світі державою у сфері послуг

6 лютого 2020 року офіційно презентували застосунок Дії, який став флагманом урядової програми "Держава в смартфоні". Відтоді Дія посіла чи не найважливіше місце у телефонах українців, адже це унікальний не лише для України, але й для всього світу продукт, який полегшує взаємодію з державою. Якими були ці 3 роки читайте у нашому матеріалі.

24 Канал пам'ятає, що все почалося з водійського посвідчення, а тепер українці завдяки Дії мають доступ до 14 документів і 25 послуг, опитувань та інших способів взаємодії з державою. Усе це доступно прямо у смартфоні без потреби звертатися у держустанови для понад 18,7 мільйона користувачів.

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Дія постійно розвивається, удосконалюється та наповнюється. Україна стала першою державою світу в які цифровий паспорт отримав таку ж юридичну силу, як і фізичний документ. На українську "Державу в смартфоні" звернули увагу за кордоном і сьогодні навіть Естонія – найбільш цифровізована країна світу – переймає досвід України.



Дія з'явилася в смартфонах українців 3 роки тому / Фото Мінцифри

Ефективна боротьба з корупцією

Застосунок, який задумувався, як зручний інструмент взаємодії з державою також мав на меті боротьбу з корупцією. Реальний антикорупційний та економічний ефект від запровадження онлайн-послуг за 2020-2021 рік на Дії: 16,3 мільярда гривень.

Економія часу, який держава звільнила завдяки автоматизації, становить близько 20,5 тисяч людино-годин. Потенційний антикорупційний та економічний ефект від запровадження онлайн-послуг за 2020-2021 рік: 48 мільярдів гривень та близько 58,6 тисячі людино-годин.

Зручна Дія – зручна країна

Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів нам з чого почалася Дія, які цілі команда поставила собі на 2023 рік і чим найбільше пишається за 3 роки роботи над проєктом.

З самого початку створення Мінцифри було поставлено головну мету – створити найзручнішу країну з точки зору отримання послуг. За ініціативи Президента цифровізувати державні послуги з’явилась Дія, екосистема сервісів, які роблять усі процеси прозорими та полегшують життя мільйонів людей.

Дія – сервіс, який допомагає, а не заважає. Щоб людина мала змогу взаємодіяти з державою в декілька кліків, а власний час витрачала на те, що дійсно любить

Ми презентували застосунок Дія три роки тому та увесь цей час працюємо над сотнями проєктів одночасно. І у центрі всіх послуг завжди стоїть людина, кожен з вас.



Мстислав Банік / Фото Мінцифри

Цілі команди Дії на 2023 рік

З початком повномасштабної війни команда зосередилися на запуску соціальних послуг, актуальних під час воєнного стану. У 2023 році пріоритети не змінилися і хоч команда вірить у найскорішу перемогу – продовжує працювати над життєвоважливими послугами.

Крім соціальних послуг робота ведеться і над десятками нових послуг, зокрема:

розмитненням авто,

електронним нотаріатом,

сервісами для юридичних осіб в Дії,

документами про освіту в застосунку,

перезапуском реєстрації місця проживання.

Які послуги чекають на українців у найближчі місяці

Зовсім скоро у застосунку Дія будуть доступні наступні послуги:

судові рішення,

скасування належного користувача,

витяг про несудимість,

а на порталі заява на шлюб.

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Світ зацікавлений досвідом України

Мінцифра має тісні стосунки з естонськими колегами з самого заснування міністерства 3 роки тому. Естонський досвід цифровізації – великий приклад та натхнення для нас. Ми його вивчали. Імплементували найкращі практики і підходи. Саме тому, для нас надзвичайно цінно, що саме Естонія перша країна, яка впровадить у себе застосунок створений на базі коду та дизайну Дії.

У рамках Всесвітнього економічного форуму, спільно з естонськими колегами було презентовано естонський мобільний застосунок mRiik. Під час співпраці команда Дії поділилися кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну.

Естонський застосунок mRiik з лютого буде доступний для тестувальників. Повноцінний запуск планується у середині цього року. Він зробить спілкування з державою та доступ до послуг значно легшим.

Дія – змінила ставлення та очікування від державних послуг у громадян, також вона змінює і держслужбовців. Стара система, бюрократія та папірці – вже просто не працюють. І ми впевнені, що mRiik так само змінить і цифрові послуги в Естонії. Український продукт стає цікавим для експорту і ми зробимо все можливе, щоб якомога більше країн зробили отримання держпослуг швидким та зручним.



Зручна Дія стала запорукою зручної країни / Фото Мінцифри

3 роки успіху: чим команда Дії пишається найбільше

Станом на сьогодні в Дії вже відтворено майже всі найпопулярніші та наймасовіші держпослуги, які необхідні людям протягом всього життя, зазначає Мстислав Банік.

Найбільше команда пишається тим, що Україна стала першою країною у світі, в якій цифровий паспорт у Дії має таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог. Ми четверті в Європі, хто має цифрові водійські права. І це враховуючи, що інші країни будують цифрові держави протягом 20 і більше років. Україна вийшла в топ за 3 роки. У 2021 році ЄС одними з перших країн світу офіційно визнав українські COVID-сертифікати в застосунку Дія.

Зараз українці можуть автоматично отримати послуги без чиновників, відкрити рахунок та відкрити за 5 хвилин рахунок в банку. І все це в кілька кліків, без черг і ксерокопій. Майже 8 тисяч партнерів вже інтегрували сервіси Дії. В кілька кліків ви можете поділитися копіями цифрових документів при поселенні у готель, під час вступу в університет чи коли хочете забрати евакуйоване авто.

Окрім цього, українські права та техпаспорт європейського зразка отримали міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Це ще один крок до міжнародної інтеграції Дії. Запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі. За 10 хвилин, наявності паспорта та електронного підпису можна стати підприємцем, не виходячи з дому.

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Україна допомагає цифровізації світу

Мстислав Банік наголошує, що метою створення Дії було зробити Україну найзручнішою країною у світі з точки зору отримання послуг для громадян та бізнесу. Зручний сервіс без корупції, паперів, черг та ходіння по кабінетах чиновників таки вдалося збудувати і тепер досвід України цікавий закордонним партнерам.

Тепер не лише Україна переймає досвід країн, а й ділиться власним. Уже маємо перший кейс експорту Дії. Найбільш діджиталізована країна – Естонія – разом з нашою командою створила державний застосунок mRiik на базі нашої Дії.

Станом на сьогодні вже 8 тисяч партнерів інтегрували сервіси Дії, адже це зручно. Тож тепер українці можуть в кілька кліків поділитися копіями цифрових документів при поселенні у готель, під час вступу в університет та за інших умов. Досвід України виявився унікальним, але ми охоче поділимося зі світом.