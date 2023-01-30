Всі крапки над "і" вчергове розставив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Важливо У Мінцифри пообіцяли, що повістки через Дію не надходитимуть

В інтерв'ю він зізнався, що його неодноразово питали про можливість вручення повісток через Дію, зокрема й під час економічного форуму у Давосі. Банік пояснив, що робота над тим, щоб цифровізувати військовий облік реєстру військовозобов'язаних на боці Міноборони, йшла ще до повномасштабного вторгнення. Одним із перших кроків була якраз реформа щодо місця проживання.

Щоб змінити місце прописки, чоловіку потрібно було знятися з військового обліку й стати на облік в іншому місці, тому цього часто уникали, щоб повістка їх не знайшла. А якщо змінювати місце реєстрації в Дії, ми просто будемо сповіщати, що певний громадянин змінив адресу,

– зазначив керівник з розвитку електронних послуг.

Постанова Кабміну, яка викликала такий розголос, насправді просто врегулювала питання деяких актів, які хаотично ухвалювали після 2014 року, і Мінцифра продовжує упорядковувати ці питання.

"Тому військовий квиток з'явиться в Дії рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у Дії не буде", – підкреслив він.

Як призовнику чи резервісту подати відомості через Дію

Військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо військовозобов'язаного громадянина України немає в цьому реєстрі, він може скористатися порталом Дія.

Потрібно повідомити про місце свого проживання. Варто зазначити, що механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між Дією та Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних встановлюватиме Міністерство оборони.