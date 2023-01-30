Все точки над "і" в очередной раз расставил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Важно В Минцифре пообещали, что повестки через Дию не будут поступать

В интервью он признался, что его неоднократно спрашивали о возможности вручения повесток через Дию, в том числе во время экономического форума в Давосе. Баник объяснил, что работа над тем, чтобы цифровизировать военный учет реестра военнообязанных на стороне Минобороны, шла еще до полномасштабного вторжения. Одним из первых шагов была как раз реформа по месту жительства.

Чтобы сменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в Дии, мы просто будем извещать, что определенный гражданин сменил адрес,

– отметил руководитель по развитию электронных услуг.

Постановление Кабмина, вызвавшее такую огласку, действительно просто урегулировало вопросы некоторых актов, которые хаотично принимали после 2014 года, и Минцифра продолжает упорядочивать эти вопросы.

"Поэтому военный билет появится в Дии рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их в Дии не будет ", – подчеркнул он.

Как призывнику или резервисту предоставить сведения через Дию

Военный учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если военнообязанного гражданина Украины нет в этом реестре, он может воспользоваться порталом Дия.

Следует сообщить о месте своего жительства. Следует отметить, что механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между Дией и Единым государственным реестром военнообязанных будет устанавливаться Министерством обороны.