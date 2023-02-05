Про це розповів віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Інші країни хочуть мати аналоги Дії

За словами, Федорова щонайменше 5 країн хочуть розробити аналог українського застосунку Дія.

Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження Дії в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу,

– зазначив міністр.

Він додав, що для України це також є можливістю отримати у бюджет немалі гроші.

"У нас – кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження Дії. І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження Дії за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", – пояснив Федоров.

Зверніть увагу! У Міністерстві цифрової трансформації 19 січня повідомили, що у співпраці з урядом Естонії запустили в країні застосунок mRiik, який створили на основі Дії.



Результати застосунку Дія у 2022 році / Інфографіка 24 Каналу