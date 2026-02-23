ФБР попереджає про небезпеку старих Wi-Fi роутерів: ось які моделі слід викинути

ФБР опублікувало офіційне попередження для користувачів застарілого мережевого обладнання. Пристрої, випущені наприкінці 2000-х та на початку 2010-х років, створюють серйозні ризики для кібербезпеки.

Оскільки виробники припинили підтримку цих ґаджетів, вони не отримують патчі, що робить їх ідеальними об'єктами для хакерських атак та включення до складу злочинних ботнетів, пояснює SlashGear. Зловмисники використовують відомі вразливості, щоб отримати повний доступ до системи та встановити шкідливі програми.

Які роутери під загрозою?

ФБР виділило близько десяти вразливих моделей, серед яких популярні пристрої бренду Linksys:

E1200,

E2500,

E4200 (2011 року випуску),

WRT320N (2009 року),

M10 (2010 року).

Більшість цих моделей мають функції віддаленого адміністрування, які дозволяють налаштовувати їх через інтернет. Хакери сканують мережу в пошуках таких активних функцій і через них завантажують віруси безпосередньо в операційну систему роутера.

Після зараження пристрій кожні 60 секунд зв'язується з сервером керування зловмисників, підтверджуючи свою активність.

Як діє вразливість?

Шкідливе ПЗ відкриває мережеві порти, перетворюючи звичайний домашній роутер на проксі-сервер. Такі потужності хакери здають в оренду іншим злочинцям для приховування їхніх дій в інтернеті або проведення масових кібератак.

Небезпека полягає в тому, що традиційні антивіруси не перевіряють прошивку мережевого обладнання, тому вірус може роками залишатися непоміченим. Єдиним дієвим методом захисту є заміна старого пристрою на нову модель, яка регулярно отримує оновлення безпеки.

Чому роутер слід періодично міняти?

Сучасні роутери мають відносно тривалу підтримку і отримують оновлення від виробника протягом кількох років. Водночас це той сегмент пристроїв, які постійно розвиваються і одні моделі приходять на зміну іншим.

Тож стандартною є ситуація, коли роутер втрачає підтримку через 3 – 4 роки після виходу і його краще замінити.

Головне на що вам слід орієнтуватися це оновлення безпеки. Якщо ваш пристрій досі отримує такі оновлення – ви в безпеці. Якщо ж ви не пам'ятаєте коли це востаннє відбувалося – краще замінити маршрутизатор на новий.

Іншими симптомами є сповільнення швидкості інтернету, постійні проблеми зі з'єднанням та обмежене покриття сигналу, як пише Astound.

Так ви не лише зробите свою мережу безпечнішою, але, ймовірно, стабільнішою та стійкішою, або навіть швидшою.