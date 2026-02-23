Поскольку производители прекратили поддержку этих гаджетов, они не получают патчи, что делает их идеальными объектами для хакерских атак и включения в состав преступных ботнетов, объясняет SlashGear. Злоумышленники используют известные уязвимости, чтобы получить полный доступ к системе и установить вредоносные программы.

Какие роутеры под угрозой?

ФБР выделило около десяти уязвимых моделей, среди которых популярные устройства бренда Linksys:

E1200,

E2500,

E4200 (2011 года выпуска),

WRT320N (2009 года),

M10 (2010 года).

Большинство этих моделей имеют функции удаленного администрирования, которые позволяют настраивать их через интернет. Хакеры сканируют сеть в поисках таких активных функций и через них загружают вирусы непосредственно в операционную систему роутера.

После заражения устройство каждые 60 секунд связывается с сервером управления злоумышленников, подтверждая свою активность.

Как действует уязвимость?

Вредоносное ПО открывает сетевые порты, превращая обычный домашний роутер в прокси-сервер. Такие мощности хакеры сдают в аренду другим преступникам для сокрытия их действий в интернете или проведения массовых кибератак.

Опасность заключается в том, что традиционные антивирусы не проверяют прошивку сетевого оборудования, поэтому вирус может годами оставаться незамеченным. Единственным действенным методом защиты является замена старого устройства на новую модель, которая регулярно получает обновления безопасности.

Почему роутер следует периодически менять?

Современные роутеры имеют относительно длительную поддержку и получают обновления от производителя в течение нескольких лет. В то же время это тот сегмент устройств, которые постоянно развиваются и одни модели приходят на смену другим.

Поэтому стандартной является ситуация, когда роутер теряет поддержку через 3 – 4 года после выхода и его лучше заменить.

Главное на что вам следует ориентироваться это обновление безопасности. Если ваше устройство до сих пор получает такие обновления – вы в безопасности. Если же вы не помните когда это в последний раз происходило – лучше заменить маршрутизатор на новый.

Другими симптомами являются замедление скорости интернета, постоянные проблемы с соединением и ограниченное покрытие сигнала, как пишет Astound.

Так вы не только сделаете свою сеть более безопасной, но, вероятно, стабильнее и устойчивее, или даже быстрее.