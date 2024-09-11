Чому iPhone 16 кращий вибір, ніж Pro-модель, якщо вам потрібен новий iPhone

З виходом лінійки iPhone 16 основна увага була прикута до моделей Pro. Однак базові iPhone 16 і iPhone 16 Plus мають кілька ключових функцій, що робить їх привабливим вибором для тих, кому не потрібні додаткові навороти, властиві Pro-версіям. Ось чотири причини, чому базова модель кращий варіант.

Різниця між Pro-версією та звичайним iPhone 16 чимала, однак на практиці далеко не всім потрібні флагманські айфони від Apple. Редакція Техно 24 виокремила чотири головних причини, які можуть переконати вас схилитися до базового iPhone 16.

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Кнопка "Дія" тепер стандартна в iPhone 16

Одна з найочікуваніших функцій минулорічного iPhone 15 Pro – кнопка "Дія" – з'явилася і в базовій моделі iPhone 16. Ця універсальна кнопка дозволяє користувачам виконувати різноманітні функції, окрім стандартного перемикача "Дзвінок/Без звуку", такі як запуск камери, увімкнення ліхтарика, запис голосових нотаток та багато іншого.



Кнопка "Дія" / Фото mobilesyrup

Поява кнопки "Дія" в iPhone 16 означає, що користувачі зможуть кастомізувати її на власний смак та потреби. Вона перестала бути ексклюзивною для моделей з приставкою Pro і виконує ті ж функції, що і на старших iPhone.

Кнопка "Керування камерою" працює однаково на всій лінійці

Дивно, але нова кнопка керування камерою призначена не тільки для моделей iPhone 16 Pro. Apple поширила цю функцію і на базову лінійку iPhone 16.



Кнопка керування камерою / Фото Apple

Кнопка "Керування камерою" спрощує використання розширених інструментів для зйомки, допомагаючи користувачам легко масштабувати, фокусувати та перемикати об'єктиви. Вона робить фотографію професійного рівня більш доступною, зменшуючи необхідність взаємодії зі складними елементами інтерфейсу, дозволяючи користувачам робити кращі фотографії без особливих зусиль.

Функції Apple Intelligence працюватимуть на iPhone 16

Apple Intelligence, загальносистемна інтеграція штучного інтелекту, подібна до Gemini в Google Pixel, тепер доступна в усіх моделях iPhone 16. Цей потужний набір функцій штучного інтелекту може допомогти з такими завданнями, як переписування електронних листів, створення зображень і навіть ідентифікація об'єктів за допомогою програми камери, подібної до Google Lens.



Apple Intelligence / Фото Apple

Крім того, він розширює можливості Siri, дозволяючи користувачам більш інтуїтивно взаємодіяти з екранним контентом. Базові моделі iPhone 16 повністю підтримують Apple Intelligence, пропонуючи ті ж функції на основі штучного інтелекту, що і їхні Pro-побратими.

Ігрова продуктивність AAA доступна на базовому iPhone 16

Ще однією помилковою думкою є те, що базові моделі iPhone 16 не здатні запускати ігри високого класу. Працюючи на чипі A18, iPhone 16 і iPhone 16 Plus без проблем справляються з іграми AAA, такими як Resident Evil 7: Biohazard і Assassin's Creed Mirage.



iPhone 16 має достатньо потужності для ААА ігор / Фото Apple

Хоча моделі Pro можуть забезпечити більш тривалу стабільну роботу завдяки своїй ефективності, базові моделі гарантують більш ніж достатню потужність для повсякденних ігрових потреб, що робить оновлення до Pro непотрібним для багатьох категорій споживачів.

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Замість підсумку варто зазначити, що iPhone 16 і iPhone 16 Plus пропонують такі ж ключові оновлення, що й Pro моделі. Якщо вам не потрібні кращі функції камери, або потужніший чип A18 Pro, вам немає причин переплачувати і придбання базової моделі iPhone, в такому випадку, буде найкращим рішенням.