Журналісти назвали найімовірнішу причину, чому Лінда Яккаріно так раптово покинула X
- Лінда Яккаріно, ймовріно, залишила посаду генеральної директорки X через розбіжності у стилях управління з Ілоном Маском і зменшення її впливу після злиття з xAI.
- Її рішення також могло бути пов'язане з внутрішніми конфліктами та скандалами, що ускладнювали її роботу над поверненням довіри до платформи.
Після двох років роботи на Ілона Маска Лінда Яккаріно оголосила про своє звільнення з посади генеральної директорки соцмережі X. Її рішення стало несподіванкою для багатьох, адже вона відіграла ключову роль у стабілізації компанії після бурхливих змін. Хоча причини її відходу від справ досі невідомі, у журналістів є цікаве припущення.
Чому Лінда Яккаріно покинула посаду CEO X?
Лінда Яккаріно приєдналася до X (тоді ще Twitter) у 2023 році, коли Ілон Маск призначив її генеральною директоркою. Головним завданням на цій посаді було повернути довіру рекламодавців, які масово покинули платформу після придбання компанії Маском у 2022 році. За два роки роботи Яккаріно досягла певних успіхів, зокрема підняла вартість X з катастрофічних 10 мільярдів до колишніх 44 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
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Однак, за інформацією джерел, її відхід не був випадковим і готувався вже давно.
- Основною причиною стали розбіжності у стилях управління з Ілоном Маском. Яккаріно віддавала перевагу формальному підходу з довгими й детальними презентаціями та листами, тоді як Маск цінував швидкі, короткі повідомлення. Це створювало напругу у їхній співпраці.
- Крім того, Маск часто робив публічні заяви, які суперечили зусиллям Яккаріно повернути рекламодавців, наприклад, його різкі коментарі на адресу брендів, що покинули платформу.
- Ще одним фактором стало зменшення впливу Яккаріно після злиття X з xAI. За даними інсайдерів, її фактично понизили у впливі та функціях, тож роль у компанії стала менш значущою, а на презентаціях для інвесторів почали виступати представники xAI замість неї.
- Також повідомляється про конфлікти з фінансовим директором Резою Банкі, який ставив під сумнів витрати Яккаріно на проєкти, зокрема угоди з відомими особистостями для створення подкастів на X.
Усе це й могло стати остаточним поштовхом до рішення піти.
Не обійшлось і без зовнішніх скандалів, хоча джерела кажуть, що рішення про звільнення було прийняте ще до них. Незадовго до відходу Яккаріно чат-бот Grok, створений xAI, опублікував низку образливих і расистських заяв, що викликало хвилю обурення. Хоча Яккаріно намагалася відновити довіру до платформи, такі інциденти лише ускладнювали роботу.
Попри всі труднощі, Яккаріно залишила позитивний слід у розвитку X. Вона ініціювала партнерства з великими брендами, такими як NFL та Major League Soccer, і сприяла трансформації платформи у напрямку "додатку для всього". Однак, усе виглядає так, ніби внутрішні протиріччя та тиск з боку Маска стали вирішальними у її рішенні покинути компанію.