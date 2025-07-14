Чому Лінда Яккаріно покинула посаду CEO X?

Лінда Яккаріно приєдналася до X (тоді ще Twitter) у 2023 році, коли Ілон Маск призначив її генеральною директоркою. Головним завданням на цій посаді було повернути довіру рекламодавців, які масово покинули платформу після придбання компанії Маском у 2022 році. За два роки роботи Яккаріно досягла певних успіхів, зокрема підняла вартість X з катастрофічних 10 мільярдів до колишніх 44 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Однак, за інформацією джерел, її відхід не був випадковим і готувався вже давно.

Основною причиною стали розбіжності у стилях управління з Ілоном Маском . Яккаріно віддавала перевагу формальному підходу з довгими й детальними презентаціями та листами, тоді як Маск цінував швидкі, короткі повідомлення. Це створювало напругу у їхній співпраці.

. Яккаріно віддавала перевагу формальному підходу з довгими й детальними презентаціями та листами, тоді як Маск цінував швидкі, короткі повідомлення. Це створювало напругу у їхній співпраці. Крім того, Маск часто робив публічні заяви, які суперечили зусиллям Яккаріно повернути рекламодавців, наприклад, його різкі коментарі на адресу брендів, що покинули платформу.

Ще одним фактором стало зменшення впливу Яккаріно після злиття X з xAI . За даними інсайдерів, її фактично понизили у впливі та функціях, тож роль у компанії стала менш значущою, а на презентаціях для інвесторів почали виступати представники xAI замість неї.

. За даними інсайдерів, її фактично понизили у впливі та функціях, тож роль у компанії стала менш значущою, а на презентаціях для інвесторів почали виступати представники xAI замість неї. Також повідомляється про конфлікти з фінансовим директором Резою Банкі, який ставив під сумнів витрати Яккаріно на проєкти, зокрема угоди з відомими особистостями для створення подкастів на X.

Усе це й могло стати остаточним поштовхом до рішення піти.

Не обійшлось і без зовнішніх скандалів, хоча джерела кажуть, що рішення про звільнення було прийняте ще до них. Незадовго до відходу Яккаріно чат-бот Grok, створений xAI, опублікував низку образливих і расистських заяв, що викликало хвилю обурення. Хоча Яккаріно намагалася відновити довіру до платформи, такі інциденти лише ускладнювали роботу.

Попри всі труднощі, Яккаріно залишила позитивний слід у розвитку X. Вона ініціювала партнерства з великими брендами, такими як NFL та Major League Soccer, і сприяла трансформації платформи у напрямку "додатку для всього". Однак, усе виглядає так, ніби внутрішні протиріччя та тиск з боку Маска стали вирішальними у її рішенні покинути компанію.