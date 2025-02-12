TikTok-інфлюенсери та медики почали носити Apple Watch на щиколотках, і цьому є логічна причина

У звіті, опублікованому минулими вихідними, висвітлюється незначна, але, очевидно, зростаюча тенденція користувачів носити Apple Watch на щиколотках. Це вже стало чимось на зразок вірусної сенсації в соцмережах, таких як TikTok. Рішення, яке за цим стоїть, дуже практичне й не позбавлене сенсу.

Що відбувається

Як пише видання The New York Times, у деяких власників Apple Watch зап'ястя просто занадто малі й тонкі, щоб правильно зчитувати дані за допомогою вбудованих датчиків, таких як моніторинг серцевого ритму. Але це не єдина причина, повідомляє 24 Канал. Серед інших, хто приєднався до цього руху, — медичні працівники, чия робота забороняє їм носити будь-які аксесуари на зап'ясті, а також люди, чиї татуювання або захворювання шкіри на зап'ясті, на їхню думку, збивають з пантелику датчики годинника.

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New York Times починає свій матеріал з історії Ани Еспіналь, яка спочатку носила Apple Watch на зап’ясті в тренажерному залі. Але вона часто виявляла, що її фітнес-додаток вимикався під час тренування. Вона каже, що має "крихітні зап'ястя", а тому подумала, чи проблема часом не полягає в тому, що годинник не реєструє її серцебиття й просто не може зафіксувати пульс.

Ана почала шукати рішення для цієї проблеми в інтернеті й знайшла невелику спільноту людей, які стикалися з подібними проблемами, але вирішили це у досить незвичний спосіб. Хоча незрозуміло, хто саме придумав це першим, хтось помітив, що ремінець на липучці від стороннього виробника Marshalls дуже зручно сидить на щиколотці.

Еспіналь також придбала в Marshalls регульований ремінець на липучці, який підходив до її щиколотки. Тепер вона каже, що її годинник "ідеальний". Вона розповіла про це в своєму TikTok, де у неї понад 80 000 підписників. Ана Еспіналь подає себе як фітнес-інфлюенсерку.

Я маю розповісти про це своїм людям. Вони повинні знати,

– вважає Еспіналь.

Це швидко підхопили в інтернеті й тепер навіть ті, хто не має проблем із товщиною руки, професією чи татуюваннями, носять свої розумні годинники на ногах. Але насправді невеликий, але зростаючий рух прихильників годинників на щиколотці триває вже кілька років, просто раніше він не ставав таким масовим, оскільки не потрапляв у TikTok.

Ще одним цікавим моментом є те, що любителі лічильників кроків і фітнесу кажуть, що отримують більш точну статистику кроків, коли носять годинник на щиколотці.

Apple відмовилася коментувати цю тенденцію, хоча раніше компанія зазначала, що її смарт-годинники відкалібровані спеціально для зап'ястя. Незрозуміло, наскільки ефективним є моніторинг показників на щиколотці, але можна припустити, що не гіршим, якщо люди продовжують це робити.