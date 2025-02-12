Что происходит

Как пишет издание The New York Times, у некоторых владельцев Apple Watch запястья просто слишком малы и тонкие, чтобы правильно считывать данные с помощью встроенных датчиков, таких как мониторинг сердечного ритма. Но это не единственная причина, сообщает 24 Канал. Среди других, кто присоединился к этому движению, – медицинские работники, чья работа запрещает им носить любые аксессуары на запястье, а также люди, чьи татуировки или заболевания кожи на запястье, по их мнению, сбивают с толку датчики часов.

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New York Times начинает свой материал с истории Аны Эспиналь, которая сначала носила Apple Watch на запястье в тренажерном зале. Но она часто обнаруживала, что ее фитнес-приложение выключалось во время тренировки. Она говорит, что имеет "крошечные запястья", а потому подумала, не заключается ли проблема случайно в том, что часы не регистрируют ее сердцебиение и просто не могут зафиксировать пульс.

Ана начала искать решение для этой проблемы в интернете и нашла небольшое сообщество людей, которые сталкивались с подобными проблемами, но решили это довольно необычным способом. Хотя непонятно, кто именно придумал это первым, кто-то заметил, что ремешок на липучке от стороннего производителя Marshalls очень удобно сидит на лодыжке.

Эспиналь также приобрела в Marshalls регулируемый ремешок на липучке, который подходил к ее лодыжке. Теперь она говорит, что ее часы "идеальные". Она рассказала об этом в своем TikTok, где у нее более 80 000 подписчиков. Ана Эспиналь подает себя как фитнес-инфлюенсерку.

Я должна рассказать об этом своим людям. Они должны знать,

– считает Эспиналь.

Это быстро подхватили в интернете и теперь даже те, кто не имеет проблем с толщиной руки, профессией или татуировками, носят свои умные часы на ногах. Но на самом деле небольшое, но растущее движение сторонников часов на лодыжке продолжается уже несколько лет, просто раньше оно не становилось таким массовым, поскольку не попадало в TikTok.

Еще одним интересным моментом является то, что любители счетчиков шагов и фитнеса говорят, что получают более точную статистику шагов, когда носят часы на лодыжке.

Apple отказалась комментировать эту тенденцию, хотя ранее компания отмечала, что ее смарт-часы откалиброваны специально для запястья. Непонятно, насколько эффективным является мониторинг показателей на щиколотке, но можно предположить, что не хуже, если люди продолжают это делать.