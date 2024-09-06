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Apple Watch стал очень полезным для пользователей благодаря множеству функций, ориентированных на здоровье и фитнес. Он буквально считается синонимом устройств, ориентированных на здоровье, а потому в сети можно найти множество советов о том, как использовать умные часы с этой конкретной целью. Возможность мониторинга сердечного ритма, а также функция ЭКГ играют одну из ключевых ролей в спасении жизней.

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Именно функция ЭКГ недавно помогла спасти беременную женщину и ее ребенка. Рэйчел Манало находилась на 18-й неделе беременности, и она заметила, что ее сердцебиение не соответствует норме, поскольку постоянно ускоряется. Когда этот симптом не исчез, она надела свой Apple Watch, чтобы воспользоваться функцией электрокардиограммы (ЭКГ) для измерения электрической активности сердца, и обнаружила проблему со своим здоровьем.

Описывая ситуацию, Манало рассказала, что испытывала такие симптомы, как тошнота и одышка, в течение длительного времени, но выдавала их за симптомы беременности, пока не начала чувствовать, что что-то действительно не так.

Результат на Apple Watch показывал сердцебиение на уровне 150 ударов в минуту в течение более чем полчаса, а приложение ЭКГ советовало обратиться к врачу. Когда Манало посетила больницу, ей поставили диагноз "желудочковая тахикардия" – опасное для жизни состояние, при котором нижняя часть сердца недостаточно эффективно перекачивает кровь.

Доктор Нгуен, объясняя состояние женщины, рассказал, насколько серьезной была проблема с сердцем, и если бы ее не решили вовремя, это могло бы привести к сердечному приступу. Врач также говорит, что когда он спросил пациентку о том, в какой момент и как она обнаружила свои симптомы, она ответила, что ей помогли часы Apple Watch.

Отметим, что часы Apple обладает многими функциями для мониторинга здоровья. Датчики собирают показатели из разных частей тела, процессов и органов, а затем система анализирует их с помощью собственной базы данных и может предлагать определенные действия для улучшения состояния или рекомендовать обращение к врачу.