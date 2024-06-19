Сервіс Megogo детально пояснив причини збою під час матчу Румунія – Україна 17 червня

Глядачі, які підписалися на потоковий сервіс Megogo задля перегляду матчу Румунія – Україна під час Чемпіонату Європи з футболу 2024 року, були вкрай незадоволені, коли прямо під час трансляції відео зникло, а замість нього з'явилося повідомлення про помилку. У той же день компанія пояснила збій погодніми проблемами, а тепер зробила розгорнуту заяву з деталями.

Що сталося з Megogo 17 червня

Як кажуть у компанії, її спеціалісти провели детальний аналіз збою, щоб з'ясувати, чому припинилася трансляція. Поряд із цим запевняють, що якість прямих трансляцій для сервісу є найвищим пріоритетом. Система спортивного стрімінгу, як зазначається в заяві, є надзвичайно складною і постійно вдосконалюється, щоб витримувати високі навантаження.

Як це починалося Збій у Megogo: сервіс зупинив трансляцію футболу, а в компанії вже пояснили причину

Причиною початку технічних проблем стали штормові погодні умови в Києві. Зазначається, що все почалося з переривання трансляції чорним екраном через сильну грозу та зливу, що унеможливило прийом сигналу на основному та резервному супутниках. Компанія пише, що це "абсолютно унікальна ситуація, коли одразу два супутники одночасно вийшли з ладу". Перемикання на третій зайняло 40 секунд.

О 17:16 користувачі, спостерігаючи проблеми з мовленням та намагаючись отримати сигнал, почали перепідключатися до трансляції, що спричинило масове лавиноподібне підвищення запитів на багатьох системах сервісу. Зафіксовано збільшення кількості звернень до CDN аномально вище за прогнозований максимум на цей матч,

– йдеться в заяві.

У результаті відмовила підсистема доставки контенту. Стабілізувати її і відновити роботу вдалося орієнтовно о 17:50, наприкінці другого тайму матчу.

В цей час телевізійні сигнали телеканалів були доступні та показ футболу продовжувався, оскільки вони не залежали від роботи мережі доставки контенту Megogo.

"Команда медіасервісу працює в Києві, в особливо складних умовах воєнного стану, в тому числі в режимі економії електроенергії на генераторах через ризики відключення світла. На жаль, цього разу стихія спричинила обставини, які технічно неможливо було передбачити та швидко усунути", – додали в компанії.

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Як працює пряма трансляція

Компанія також пояснила, як взагалі працює процес прямої трансляції, і наскільки це складний процес.