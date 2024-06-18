Що передбачає новий закон

Згідно з документом, протягом чотирьох місяців українські громадяни зможуть користуватися своїми мобільними послугами у країнах ЄС без додаткових витрат, як і європейці в Україні.

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Закон спрямований на поступову інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС, зокрема через приєднання до єдиної роумінгової зони "Роумінг як вдома" (Roam-Like-At-Home, RLAH). Ця послуга дозволяє українським користувачам під час подорожей до ЄС дзвонити, надсилати SMS та користуватися інтернетом за умовами свого домашнього пакету послуг. Так само європейські користувачі мобільних операторів зможуть скористатися тими ж перевагами, подорожуючи Україною.

Закон, на думку його авторів, гармонізує національне законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством ЄС, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату для бізнесу. Українські компанії отримають високий рівень довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами.

Нові правила також забезпечать співпрацю з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для набуття Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

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