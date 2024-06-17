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Кросівки Shortcut Sneaker вийдуть лише у кількості шести пар і матимуть особливі можливості. Ідея полягає в тому, щоб керувати вашим телефоном за допомогою різних рухів ногами, де кожен жест відповідає певній дії на смартфоні. У прикладі, наведеному Samsung, ви можете "зателефонувати другові або послухати музику". Хоча компанія про це нічого не каже, але, ймовірно, вона залишить користувачам можливість гнучко налаштовувати ці жести, щоб кожен власник міг встановити власні дії на ті чи інші рухи ногами.

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У кросівках Shortcut Sneaker використовуються датчики руху в підошві, які відстежують, де знаходяться ваші ноги відносно одна одної. Згідно з пресрелізом, користувачі будуть обмежені п'ятьма окремими жестами ногами, що виконують п'ять різних дій на телефоні. Якими саме будуть ці жести, невідомо, але в своєму рекламному ролику компанія показала один із них – стукіт задньою частиною підошв одна об одну.

Компанія каже, що під час розробки люди виконували певні жести сотні разів, щоб зробити алгоритм достатньо розумним. Це потрібно для того, щоб показати датчикам усі можливі варіанти виконання одного й того ж жесту, адже кожна людина може виконувати його дещо по-різному.

Дизайнер Роел ван Хоф використав матеріали, які своїми текстурами та кольорами нагадують йому Галактики та Всесвіт, метеорити та наднові зорі, а кожна деталь кросівок відсилає до продуктів Samsung серії Galaxy.

Дивіться короткий рекламний ролик Shortcut Sneaker: відео

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Доступність

На жаль, ці кеди не продаються. Шість пар Shortcut Sneakers доступні виключно в рамках розіграшу для учасників програми Samsung Members із Нідерландів, які можуть взяти участь у ньому за допомогою додатка до 9 липня, а переможці будуть оголошені наступного тижня, 15 липня 2024 року.

Компанія не пояснює, чому така акція була запущена саме для Нідерландів і до чого вона приурочена. Даних про щось подібне в інших країнах наразі немає.