Що зробила Apple

Нагадаємо, суть реклами Apple була в тому, що ціла колекція предметів, які уособлюють ту чи іншу функцію, ніби стиснули до малесенького розміру нового iPad Pro. Коли прес починає підійматися після того, як повністю розчавив усі предмети, ми бачимо лише планшет, який увібрав у себе всі ці можливості – малювання, музику, відео, письмо та інше.

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Практично відразу користувачі висловили своє обурення. Вони вбачали в цьому інший посил: не те, що один iPad Pro може замінити кожен із цих окремих предметів, а те, що Apple демонструє зневагу до творчості й придушує її, руйнуючи архетипи, що символізують кожен із напрямків мистецтва.

Користувачі в інтернеті та знаменитості писали, що ця реклама є "найчеснішою метафорою" того, якої шкоди завдають технологічні компанії мистецтву, художникам, музикантам, письменникам, режисерам та іншим творцям, "вичавлюючи" їх, забираючи в них усе, а потім присвоюючи собі їхні заслуги.

Реклама Apple, яка викликала резонанс: відео

Як відповіли в Samsung

Південнокорейський бренд, який перебуває у вічній боротьбі з Apple за ринок смартфонів і регулярно обмінюється з американською компанією глузливими роликами, випустив коротке відео зі своїм планшетом Galaxy Tab S9, у якому центральною ідеєю є те, що "творчість не може бути знищена".

У короткому відеоряді музикантка йде темною кімнатою, закиданою уламками предметів, розчавлених величезним пресом. Вона знаходить на підлозі поламану гітару – побиту, з дірками на корпусі та пошкодженими струнами, які більше не звучать так, як повинні. Героїня ролика дивиться на планшет Samsung поряд, на екрані якого можна бачити ноти. Після цього вона починає грати, а камера показує нам, що вона сидить на платформі гідравлічного преса, залитого фарбою, яка лишилася після того, як Apple розчавила банки з фарбою.

Цікаво, що Samsung опублікувала ролик саме в той день, коли нові iPad стали доступними для попередніх замовлень.

В обох компаній є довгий послужний список подібних висміювань. Вони щороку знімають ролики одна одній, намагаючись виділити недоліки пристроїв конкурента й показати свої переваги.