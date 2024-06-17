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Кроссовки Shortcut Sneaker выйдут только в количестве шести пар и будут иметь особые возможности. Идея заключается в том, чтобы управлять вашим телефоном с помощью различных движений ногами, где каждый жест соответствует определенному действию на смартфоне. В примере, приведенном Samsung, вы можете "позвонить другу или послушать музыку". Хотя компания об этом ничего не говорит, но, вероятно, она оставит пользователям возможность гибко настраивать эти жесты, чтобы каждый владелец мог установить собственные действия на те или иные движения ногами.

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В кроссовках Shortcut Sneaker используются датчики движения в подошве, которые отслеживают, где находятся ваши ноги относительно друг друга. Согласно пресс-релизу, пользователи будут ограничены пятью отдельными жестами ногами, выполняющими пять различных действий на телефоне. Какими именно будут эти жесты, неизвестно, но в своем рекламном ролике компания показала один из них – стук задней частью подошв друг о друга.

Компания говорит, что во время разработки люди выполняли определенные жесты сотни раз, чтобы сделать алгоритм достаточно умным. Это нужно для того, чтобы показать датчикам все возможные варианты выполнения одного и того же жеста, ведь каждый человек может выполнять его несколько по-разному.

Дизайнер Роел ван Хоф использовал материалы, которые своими текстурами и цветами напоминают ему Галактики и Вселенную, метеориты и сверхновые звезды, а каждая деталь кроссовок отсылает к продуктам Samsung серии Galaxy.

Смотрите короткий рекламный ролик Shortcut Sneaker: видео

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Доступность

К сожалению, эти кеды не продаются. Шесть пар Shortcut Sneakers доступны исключительно в рамках розыгрыша для участников программы Samsung Members из Нидерландов, которые могут принять участие в нем с помощью приложения до 9 июля, а победители будут объявлены на следующей неделе, 15 июля 2024 года.

Компания не объясняет, почему такая акция была запущена именно для Нидерландов и к чему она приурочена. Данных о чем-то подобном в других странах пока нет.