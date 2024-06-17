В основе инновационной системы лежит компактный водородный генератор, способный производить 20 граммов водорода из 200 миллилитров очищенной воды примерно за пять-шесть часов. Этот генератор может питаться от солнечных панелей, что делает процесс производства водорода более экологичным, хотя конкретные показатели эффективности остаются нераскрытыми.
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Как все это работает
Произведенный водород хранится в 25-сантиметровом контейнере, похожем на бутылку, с внутренним давлением 1 МПа. Этот контейнер помещается в раме электробайка HYRYD, питая 180-ваттный топливный элемент, который обеспечивает запас хода до 60 километров.
Генератор и контейнер для водорода / Фото HydroRide
Заправка происходит впечатляюще быстро: замена использованного водородного контейнера на новый занимает всего от 3 до 10 секунд, что значительно сокращает время простоя по сравнению с обычной зарядкой аккумулятора.
Текущая линейка электробайков HydroRide сочетает низкоподвесную модель для пригородных поездок, спортивный вариант и компактный трехступенчатый складной городской велосипед весом 19,5 килограммов. Все модели оснащены двигателями на задней втулке, позволяющие развивать скорость до 23 км/ч, и дисковыми тормозами для надежного торможения.
Линейка электровелосипедов HYRYD / Фото HydroRide
Бизнес-модель HydroRide ориентирована на арендное предпринимательство, а не на прямые продажи потребителям. Такой подход может привести к распространению схем совместного использования велосипедов на базе HYRYD по всей Европе, что потенциально трансформирует городские поездки и стимулировать компании предлагать эти электровелосипеды как часть программ "оставь машину дома" для своих сотрудников.
Кроме того, на горизонте появился электросамокат на топливных элементах, что расширяет инновационные решения HydroRide в сфере мобильности.
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Продукты компании, работающие на водороде, недавно привлекли внимание на выставке MicroMobility в Амстердаме. Сейчас HydroRide готовится к демонстрации своих предложений на выставке Eurobike во Франкфурте, запланированной на 3 июля, где она стремится еще больше завоевать рынок городской мобильности своими передовыми технологиями.