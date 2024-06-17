В основе инновационной системы лежит компактный водородный генератор, способный производить 20 граммов водорода из 200 миллилитров очищенной воды примерно за пять-шесть часов. Этот генератор может питаться от солнечных панелей, что делает процесс производства водорода более экологичным, хотя конкретные показатели эффективности остаются нераскрытыми.

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Как все это работает

Произведенный водород хранится в 25-сантиметровом контейнере, похожем на бутылку, с внутренним давлением 1 МПа. Этот контейнер помещается в раме электробайка HYRYD, питая 180-ваттный топливный элемент, который обеспечивает запас хода до 60 километров.



Генератор и контейнер для водорода / Фото HydroRide

Заправка происходит впечатляюще быстро: замена использованного водородного контейнера на новый занимает всего от 3 до 10 секунд, что значительно сокращает время простоя по сравнению с обычной зарядкой аккумулятора.

Текущая линейка электробайков HydroRide сочетает низкоподвесную модель для пригородных поездок, спортивный вариант и компактный трехступенчатый складной городской велосипед весом 19,5 килограммов. Все модели оснащены двигателями на задней втулке, позволяющие развивать скорость до 23 км/ч, и дисковыми тормозами для надежного торможения.



Линейка электровелосипедов HYRYD / Фото HydroRide

Кроме индивидуальных электровелосипедов, HydroRide разрабатывает станцию для замены контейнеров, предназначенную для операторов автопарков. Эта станция работает подобно станциям замены аккумуляторов Gogoro: велосипедист может обменять истощенный водородный контейнер на полностью заряженный на станции замены, которая заправляет пустой контейнер с помощью солнечной энергии.

Бизнес-модель HydroRide ориентирована на арендное предпринимательство, а не на прямые продажи потребителям. Такой подход может привести к распространению схем совместного использования велосипедов на базе HYRYD по всей Европе, что потенциально трансформирует городские поездки и стимулировать компании предлагать эти электровелосипеды как часть программ "оставь машину дома" для своих сотрудников.

Кроме того, на горизонте появился электросамокат на топливных элементах, что расширяет инновационные решения HydroRide в сфере мобильности.

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Продукты компании, работающие на водороде, недавно привлекли внимание на выставке MicroMobility в Амстердаме. Сейчас HydroRide готовится к демонстрации своих предложений на выставке Eurobike во Франкфурте, запланированной на 3 июля, где она стремится еще больше завоевать рынок городской мобильности своими передовыми технологиями.

Технологии стремительно идут вперед, а сегодня практически невозможно найти на рынке новый кроссовер ценой менее миллиона гривен. Однако все же есть исключения: SUZUKI S-CROSS 2024 года стоит от 874 тысяч гривен и сочетает современные технологии! При этом это совсем не “китаец”, а современное авто японского бренда, сделанное в Европе!