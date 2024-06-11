Как это работает

Идея новой конструкции заключается в том, что части вашего тела не должны упираться во что-то, что не движется вместе с ними. Сиденье vabsRider состоит из двух половинок, которые вращаются в такт вашим педалям.

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Австралийский инженер Робин Макан впервые предложил идею более гибкого велосипедного сиденья еще в 2016 году. Он объединился с промышленным дизайнером Филиппом Гишаром для дальнейшего развития концепции, а затем обратился в компанию Whistle Design Group из Мельбурна, чтобы выпустить рыночный продукт. Сейчас он коммерциализируется через стартап ataraxyBSC.

Инновационная конструкция раздельного сиденья позволяет индивидуальное движение ног. Когда одна ваша нога во время кручения педалей опускается вниз, вместе с ней опускается часть сиденья с соответствующей стороны, чтобы верхняя зона ноги не упиралась в твердую поверхность и не давила на мышцы.

Таким образом, независимо двигаясь вверх и вниз вместе с ногами, обе стороны сидения переносят давление, распределяя нагрузку более равномерно и менее болезненно.



Сиденье vabsRider / Фото ataraxyBSC



Сиденье vabsRider / Фото ataraxyBSC



Сиденье vabsRider / Фото ataraxyBSC

Регулировочные винты в конструкции сиденья позволяют комбинированное регулирование передней/задней части и высоты, а также регулирование угла наклона и ширины. Таким образом вы сможете подыграть сиденья под собственные индивидуальные потребности.

Смотрите как это работает на практике: видео

Компания не говорит, когда начнет продавать свои сиденья, а также в каких странах они будут доступны. Сейчас она только предлагает оставить электронную почту на своем сайте, чтобы получить дальнейшие оповещения.

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