Як це працює

Ідея нової конструкції полягає в тому, що частини вашого тіла не повинні впиратись у щось, що не рухається разом із ними. Сидіння vabsRider складається з двох половинок, які обертаються в такт вашим педалям.

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Австралійський інженер Робін Макан уперше запропонував ідею більш гнучкого велосипедного сидіння ще у 2016 році. Він об'єднався з промисловим дизайнером Філіпом Гішаром для подальшого розвитку концепції, а потім звернувся до компанії Whistle Design Group із Мельбурна, щоб випустити ринковий продукт. Зараз він комерціалізується через стартап ataraxyBSC.

Інноваційна конструкція роздільного сидіння дозволяє індивідуальний рух ніг. Коли одна ваша нога під час крутіння педалей опускається вниз, разом із нею опускається частина сидіння з відповідного боку, щоб верхня зона ноги не впиралась у тверду поверхню й не тисла на м'язи.

Таким чином, незалежно рухаючись угору і вниз разом із ногами, обидві сторони сидіння переносять тиск, розподіляючи навантаження більш рівномірно і менш болісно.



Сидіння vabsRider / Фото ataraxyBSC



Сидіння vabsRider / Фото ataraxyBSC



Сидіння vabsRider / Фото ataraxyBSC

Регулювальні гвинти в конструкції сидіння дозволяють комбіноване регулювання передньої/задньої частини та висоти, а також регулювання кута нахилу та ширини. Таким чином ви зможете підіграти сидіння під власні індивідуальні потреби.

Дивіться як це працює на практиці: відео

Компанія не каже, коли почне продавати свої сидіння, а також у яких країнах вони будуть доступні. Наразі вона лише пропонує залишити електронну пошту на своєму сайті, щоб отримати подальші сповіщення.

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