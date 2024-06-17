Оновлено о 17:59. Компанія опублікувала повідомлення, в якому пояснила причини збою.

Друзі, щиро вибачаємося за технічні незручності! На жаль, виникли перебої з трансляцією.

Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій в мережі доставки контенту,

– написали на сторінці Megogo в соцмережі X.

Що саме сталося в плані погоди, компанія не уточнила.

Оригінальний текст новини: Що сталося

У деяких користувачів замість трансляції демонструється повідомлення-заглушка з таким текстом: "Помилка сервера. На жаль, сервер тимчасово не доступний. Спробуйте пізніше". У інших – "Помилка програвання" або просто чорний екран з нескінченним процесом завантаження.

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Нагадаємо, о 16:00 розпочався матч Україна – Румунія, тож глядачі масово ввімкнули трансляцію в прямому ефірі. Судячи з усього, це й стало причиною падіння, хоча компанія поки що не коментувала це.

Імовірно, на це наклалась прем'єра вкрай популярного серіалу "Дім дракона", прем'єра якого відбулася в Україні на Megogo разом із усім світом.