Оновлено о 17:59. Компанія опублікувала повідомлення, в якому пояснила причини збою.
Друзі, щиро вибачаємося за технічні незручності! На жаль, виникли перебої з трансляцією.
Ми працюємо над усуненням проблеми та поверненням трансляції. Попередньо, через погодні умови стався технічний збій в мережі доставки контенту,
– написали на сторінці Megogo в соцмережі X.
Що саме сталося в плані погоди, компанія не уточнила.
Оригінальний текст новини: Що сталося
У деяких користувачів замість трансляції демонструється повідомлення-заглушка з таким текстом: "Помилка сервера. На жаль, сервер тимчасово не доступний. Спробуйте пізніше". У інших – "Помилка програвання" або просто чорний екран з нескінченним процесом завантаження.
Дивіться також Якщо раптом не встигли: альтернативні джерела світла, які варто купити на час відключень світла
Нагадаємо, о 16:00 розпочався матч Україна – Румунія, тож глядачі масово ввімкнули трансляцію в прямому ефірі. Судячи з усього, це й стало причиною падіння, хоча компанія поки що не коментувала це.
Імовірно, на це наклалась прем'єра вкрай популярного серіалу "Дім дракона", прем'єра якого відбулася в Україні на Megogo разом із усім світом.