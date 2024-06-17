Обновлено в 17:59. Компания опубликовала сообщение, в котором объяснила причины сбоя.

Друзья, приносим искренние извинения за технические неудобства! К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Мы работаем над устранением проблемы и возвращением трансляции. Предварительно, из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента,

– написали на странице Megogo в соцсети X.

Что именно произошло в плане погоды, компания не уточнила.

Оригинальный текст новости: Что случилось

У некоторых пользователей вместо трансляции демонстрируется сообщение-заглушка с таким текстом: "Ошибка сервера. К сожалению, сервер временно не доступен. Попробуйте позже". У других – "Ошибка проигрывания" или просто черный экран с бесконечным процессом загрузки.

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Напомним, в 16:00 начался матч Украина – Румыния, поэтому зрители массово включили трансляцию в прямом эфире. Судя по всему, это и стало причиной падения, хотя компания пока не комментировала это.

Вероятно, на это наложилась премьера крайне популярного сериала "Дом дракона", показ которого состоялся в Украине на Megogo вместе со всем миром.