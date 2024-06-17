В этот раз мы не будем рекомендовать свечи, ведь они быстро сгорают и являются невозобновляемыми. Кроме того, с ними неудобно передвигаться и они могут быть токсичными в дешевых вариантах. Значительно лучшей инвестицией станет устройство, которое может возобновлять свои ресурсы с помощью периодической подзарядки.

Смотрите также Как правильно выбрать зарядную станцию: это руководство поможет вам

Купить гирлянды на батарейках

Прежде всего можно вспомнить о гирляндах, которые мы обычно покупаем для украшения елки. Сегодня можно найти огромное количество разнообразных вариантов, работающих от батареек типа АА, ААА или других. Они мобильны, потребляют немного энергии, поэтому при условии использования по несколько часов в день служить достаточно долго. Их можно поместить в прозрачную банку для удобства транспортировки.

Минусом этого варианта является то, что по мере потери заряда в батарейках, гирлянды становятся все тусклее и тусклее, что может негативно влиять на психологическое состояние. Кроме того, света от них будет значительно меньше, чем от других вариантов, о которых мы упомянем далее.

Не забудьте также приобрести запас батареек. Стандартная гирлянда может работать от 2 или 3 батареек до нескольких месяцев.

Светодиодная лента + павербанк

В интернет-магазинах также можно найти светодиодные ленты на любой вкус, которые работают от павербанка. Они бывают разных цветов, длины, с дополнительным управлением через пульт или мобильное приложение. Такую ленту можно легко закрепить под потолком, на кровати, полках, стене или других поверхностях. Благодаря работе от павербанка, вы всегда будете иметь источник света, который возобновляется — стоит только не забывать заряжать батарею.

Светодиодная лента светит в разы ярче, чем гирлянды, она дешевая и потребляет мало энергии — заряда даже не очень объемного павербанка хватит на много дней, если вы будете включать свет на 2-4 часа.

Обратите внимание, что при выборе ленты в комплекте должен быть USB, поскольку без него вам придется самостоятельно его припаивать.

Кстати, в отдельном материале мы рассказали о том, как выбрать лучший павербанк для вашего смартфона, но эти советы будут актуальны и для батарей, которые будут питать светодиодную ленту.

Настольные светодиодные светильники на аккумуляторах

Интернет-магазины и офлайновые продавцы также предлагают большое количество светильников, работающих на батареях. Источником освещения в них являются полупроводниковые светодиоды, органические светодиоды или полимерные светодиоды, а не электрические нити, плазма или газ. Они являются очень экономными и безопасными, поэтому будут идеальным вариантом.

Вы можете зарядить такой светильник в часы наличия электроэнергии, а затем использовать во время отключений. Аккумулятора хватает надолго. Конечно, этот показатель зависит от конкретной модели и яркости, которую вы установите, но можно рассчитывать на десять часов работы или даже больше в некоторых дорогих вариантах.

В магазинах можно найти модели на солнечных батареях, которые накапливают заряд днем, чтобы использовать его при необходимости ночью.

Светодиодные/LED-лампочки со встроенными аккумуляторами

Такие устройства имеют вид обычной вкручивающейся лампочки — без большого корпуса, ножки и подставки. В комплекте таких ламп уже предусмотрен литий-ионный аккумулятор. Плюсом их является отсутствие нагрева. С ними вы можете рассчитывать на примерно 5 часов работы.

Работает она следующим образом: вы вкручиваете LED-лампу в обычную люстру, она заряжается при наличии света, а во время отключений продолжает работать от аккумулятора.

Вариант с лампочкой будет несколько дороже, но можно найти и бюджетные варианты, которые будут дешевле, чем полноценные светильники.

Смотрите также Как подготовиться к перебоям в работе мобильной связи из-за отключения электроэнергии

Масляные/керосиновые лампы

Наконец, для любителей эстетики и антиквариата можно вспомнить и об изобретениях прошлого. Сегодня масляные лампы являются малораспространенными и продаются в основном как интересная декорация для интерьеров, но по крайней мере они могут стать значительно лучшим вариантом, чем свечи.

Состоят такие лампы из емкости для масла, хлопкового фитиля, металлической горелки с ручкой регулировки пламени и защитной стеклянной трубы. К такой лампе дополнительно понадобится специальное топливо, так что минусом этого варианта станет необходимость регулярного пополнения запасов, которые могут стоить недешево, но не дают очень много света.

Обратите внимание, что такой источник освещения несет в себе пожарную опасность, поэтому пользоваться ею стоит с осторожностью, особенно с детьми.