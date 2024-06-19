Сервис Megogo подробно объяснил причины сбоя во время матча Румыния – Украина 17 июня
Источник:Megogo
Зрители, которые подписались на потоковый сервис Megogo для просмотра матча Румыния – Украина во время Чемпионата Европы по футболу 2024 года, были крайне недовольны, когда прямо во время трансляции видео исчезло, а вместо него появилось сообщение об ошибке. В тот же день компания объяснила сбой погодными проблемами, а теперь сделала развернутое заявление с деталями.
Что произошло с Megogo 17 июня
Как говорят в компании, ее специалисты провели детальный анализ сбоя, чтобы выяснить, почему прекратилась трансляция. Наряду с этим уверяют, что качество прямых трансляций для сервиса является наивысшим приоритетом. Система спортивного стриминга, как отмечается в заявлении, является чрезвычайно сложной и постоянно совершенствуется, чтобы выдерживать высокие нагрузки.
Как это начиналось Сбой в Megogo: сервис остановил трансляцию футбола, а в компании уже объяснили причину
Причиной начала технических проблем стали штормовые погодные условия в Киеве. Отмечается, что все началось с прерывания трансляции черным экраном из-за сильной грозы и ливня, что сделало невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. Компания пишет, что это "абсолютно уникальная ситуация, когда сразу два спутника одновременно вышли из строя". Переключение на третий заняло 40 секунд.
В 17:16 пользователи, наблюдая проблемы с вещанием и пытаясь получить сигнал, начали переподключаться к трансляции, что повлекло массовое лавинообразное повышение запросов на многих системах сервиса. Зафиксировано увеличение количества обращений к CDN аномально выше прогнозируемого максимума на этот матч,
– говорится в заявлении.
В результате отказала подсистема доставки контента. Стабилизировать ее и восстановить работу удалось ориентировочно в 17:50, в конце второго тайма матча.
В это время телевизионные сигналы телеканалов были доступны и показ футбола продолжался, поскольку они не зависели от работы сети доставки контента Megogo.
"Команда медиасервиса работает в Киеве, в особо сложных условиях военного положения, в том числе в режиме экономии электроэнергии на генераторах из-за рисков отключения света. К сожалению, этот раз стихия вызвала обстоятельства, которые технически невозможно было предусмотреть и быстро устранить", – добавили в компании.
Смотрите также Президент подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Как работает прямая трансляция
Компания также объяснила, как вообще работает процесс прямой трансляции, и насколько это сложный процесс.
- Прием и доставка сигнала. Системы в Украине получают сигнал со стадионов и рингов всего мира через спутник. Для стабильности системы используют основной, резервный и дополнительный спутники. Также есть два географически независимых места приема, между которыми автоматически переключаются при необходимости. Обычно работает один основной спутник, но во время войны используют два резервных для большей надежности.
- Обработка сигнала. Сигнал поступает в студию в оригинальном качестве, где происходит производство, озвучка и вещание, включая адаптации для людей с нарушениями слуха и зрения. В каждой спортивной программе задействована команда из почти 100 человек, а IP-сеть позволяет работать из разных частей страны, независимо от тревог и перебоев с электропитанием.
- Формирование программы. Готовая программа попадает к серверам, которые формируют телевизионный канал или объект. На этом этапе можно создавать сетку вещания, добавлять графические элементы к программе, QR-код, чтобы собирать средства для армии, и рекламу.
- Сеть доставки контента (CDN) и транскодирование. Во время транскодирования программу превращают в несколько версий качества, что позволяет приложению адаптивно подстраиваться под скорость интернета, а пользователям — получать сигнал на любое устройство. А основной задачей CDN является доставка сигнала в оптимальном качестве даже в условиях нестабильного интернета.