Что произошло с Megogo 17 июня

Как говорят в компании, ее специалисты провели детальный анализ сбоя, чтобы выяснить, почему прекратилась трансляция. Наряду с этим уверяют, что качество прямых трансляций для сервиса является наивысшим приоритетом. Система спортивного стриминга, как отмечается в заявлении, является чрезвычайно сложной и постоянно совершенствуется, чтобы выдерживать высокие нагрузки.

Как это начиналось Сбой в Megogo: сервис остановил трансляцию футбола, а в компании уже объяснили причину

Причиной начала технических проблем стали штормовые погодные условия в Киеве. Отмечается, что все началось с прерывания трансляции черным экраном из-за сильной грозы и ливня, что сделало невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. Компания пишет, что это "абсолютно уникальная ситуация, когда сразу два спутника одновременно вышли из строя". Переключение на третий заняло 40 секунд.

В 17:16 пользователи, наблюдая проблемы с вещанием и пытаясь получить сигнал, начали переподключаться к трансляции, что повлекло массовое лавинообразное повышение запросов на многих системах сервиса. Зафиксировано увеличение количества обращений к CDN аномально выше прогнозируемого максимума на этот матч,

– говорится в заявлении.

В результате отказала подсистема доставки контента. Стабилизировать ее и восстановить работу удалось ориентировочно в 17:50, в конце второго тайма матча.

В это время телевизионные сигналы телеканалов были доступны и показ футбола продолжался, поскольку они не зависели от работы сети доставки контента Megogo.

"Команда медиасервиса работает в Киеве, в особо сложных условиях военного положения, в том числе в режиме экономии электроэнергии на генераторах из-за рисков отключения света. К сожалению, этот раз стихия вызвала обстоятельства, которые технически невозможно было предусмотреть и быстро устранить", – добавили в компании.

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Как работает прямая трансляция

Компания также объяснила, как вообще работает процесс прямой трансляции, и насколько это сложный процесс.