Використання зношеного або перетертого зарядного кабелю здається дрібницею, але насправді наражає ваші гаджети та оселю на серйозну небезпеку. Бажання зекономити на новому дроті може обернутися пошкодженням акумулятора, ударом струму чи навіть займанням.

Чому пошкоджений кабель починає перегріватися

Зарядний кабель має виконувати два основні завдання: безпечно живити техніку та не створювати жодної загрози для користувача. Проте нескінченні згинання та висмикування дроту за сам шнур швидко зношують тонкі металеві жили біля штекера ще до появи видимих тріщин на ізоляції, пише 24 Канал.

Фізика цього явища доволі проста. Коли частина внутрішніх металевих ниток переламується, електричний струм проходить крізь значно меншу площу провідника, що різко підвищує електричний опір. Енергія перетворюється на тепло, яке концентрується на крихітній ділянці.

У результаті зношений дріт сильно нагрівається, особливо коли користувач застосовує стандарти швидкого заряджання з підвищеною силою струму. Вбудовані системи захисту адаптера можуть не розпізнати проблему, адже параметри струму часто залишаються в безпечних межах.

Які загрози несе несправна зарядка

Концентрація надмірного тепла на конекторі здатна розплавити пластик або обпекти пальці під час від'єднання штекера від смартфона. Пошкоджені жили також передають нестабільне живлення, що погіршує стан батареї та може повністю спалити порт зарядки всередині вашого гаджета.

Якщо на кабелі оголилися контакти, з'являється небезпека ураження електричним струмом, особливо якщо поруч є волога або сам корпус адаптера має тріщини. Найгіршим наслідком залишається раптова пожежа. Побутовий автомат у щитку далеко не завжди спрацьовує при неполадках дрібного кабелю, тож температура може зрости до критичної без вимкнення електрики в кімнаті.

До речі, раніше ми розповідали, чому вкрай небезпечно заряджати смартфон під подушкою, адже постіль блокує тепловідведення та провокує перегрів акумулятора.

Як виявити несправність і що робити з кабелем

Поширена звичка перемотувати тріснуту оболонку ізоляційною стрічкою лише маскує проблему: зламані внутрішні жили від цього не відновлюються. Якщо процес заряджання постійно переривається або стартує лише під певним кутом нахилу дроту, аксесуар відпрацював свій ресурс.

Щоб перевірити, де саме виникла проблема – у шнурі чи в гнізді пристрою, достатньо підключити інший справний провід. Якщо зарядка пішла нормально, замініть старий аксесуар. Якщо перебої тривають, варто оглянути роз'єм смартфона за допомогою ліхтарика на наявність бруду або звернутися до спеціалістів.

Старий кабель краще здати на переробку, адже копійчана економія не варта витрат на ремонт спаленої електроніки.