Почему поврежденный кабель начинает перегреваться

Зарядный кабель должен выполнять две основные задачи: безопасно питать технику и не создавать никакой угрозы для пользователя. Однако постоянные изгибы и вытягивание провода за сам шнур быстро изнашивают тонкие металлические жилы у вилки еще до появления видимых трещин на изоляции, пишет 24 Канал.

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Физика этого явления довольно проста. Когда часть внутренних металлических нитей переламывается, электрический ток проходит через значительно меньшую площадь проводника, что резко повышает электрическое сопротивление. Энергия преобразуется в тепло, которое концентрируется на крошечном участке.

В результате изношенный провод сильно нагревается, особенно когда пользователь использует режимы быстрой зарядки с повышенной силой тока. Встроенные системы защиты адаптера могут не распознать проблему, ведь параметры тока часто остаются в безопасных пределах.

Какие угрозы несет неисправная зарядка

Концентрация избыточного тепла на разъеме способна расплавить пластик или обжечь пальцы при отсоединении штекера от смартфона. Поврежденные жилы также передают нестабильное питание, что ухудшает состояние аккумулятора и может полностью сжечь порт зарядки внутри вашего гаджета.

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Если на кабеле оголились контакты, возникает опасность поражения электрическим током, особенно если рядом есть влага или сам корпус адаптера имеет трещины. Самым страшным последствием остается внезапный пожар. Бытовой автоматический выключатель в распределительном щите далеко не всегда срабатывает при неисправностях мелкого кабеля, поэтому температура может подняться до критической без отключения электричества в комнате.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему крайне опасно заряжать смартфон под подушкой, ведь постельное белье блокирует отвод тепла и провоцирует перегрев аккумулятора.

Как обнаружить неисправность и что делать с кабелем

Распространенная привычка обматывать треснувшую оболочку изоляционной лентой лишь маскирует проблему: сломанные внутренние жилы от этого не восстанавливаются. Если процесс зарядки постоянно прерывается или запускается только при определенном угле наклона провода, аксессуар отработал свой ресурс.

Чтобы проверить, где именно возникла проблема – в шнуре или в разъеме устройства, достаточно подключить другой исправный провод. Если зарядка прошла нормально, замените старый аксессуар. Если перебои продолжаются, стоит осмотреть разъем смартфона с помощью фонарика на наличие грязи или обратиться к специалистам.

Старый кабель лучше сдать на переработку, ведь копеечная экономия не стоит затрат на ремонт сгоревшей электроники.