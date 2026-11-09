Чому не можна заряджати смартфон під подушкою, поки ви спите

Чому випромінювання від смартфона не викликає рак

Згідно зі старим дослідженням у журналі Environment International, яке науковці провели на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ще у 2024 році, радіочастотне випромінювання від мобільних телефонів не є іонізувальним. Воно вирізняється низьким рівнем енергії та не має сили, достатньої для руйнування ДНК клітин, як це роблять рентгенівські чи гамма-промені.

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Існують докази помірної достовірності того, що це, ймовірно, не підвищує ризик виникнення гліоми, менінгіоми, акустичної невроми, пухлин гіпофіза та пухлин слинних залоз у дорослих, а також пухлин головного мозку в дітей– прокоментували автори систематичного огляду.

Шанси захворіти на онкологію через сусідство зі смартфоном у ліжку нульові. Утім, звичка ховати гаджет під подушку під час заряджання справді несе смертельну небезпеку. Але причини зовсім інші.

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Чому телефон під подушкою перетворюється на пожежну пастку

Процес заряджання будь-якого акумулятора неминуче супроводжується виділенням тепла. Літій-іонні батареї, якими виробники оснащують майже всі сучасні смартфони, нагріваються, коли приймають струм. Цьому теплу необхідно безпечно розсіюватися у відкритий простір, для чого гаджету потрібна тверда, рівна та відкрита поверхня, яка не перекриватиме отвори в корпусі тканиною.

Коли ви залишаєте телефон у ліжку, подушка чи ковдра блокують доступ свіжого повітря і відведення нагрітого. Якщо так вчинити кілька разів, серйозної біди, ймовірно, не станеться, проте регулярне повторення запускає руйнівні процеси. Постійне нагрівання помітно прискорює деградацію елементів живлення та знижує термін служби батареї.

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Надмірна температура не просто псує акумулятор. Вона здатна деформувати внутрішні деталі або активувати аварійне вимкнення апарата. У рідкісних випадках заблоковане тепло та пошкоджена батарея спричиняють так званий тепловий розгін: пристрій виділяє тепло швидше, ніж позбувається його. У такій ситуації виникає критичний ризик займання, особливо якщо ви використовуєте дешевий несертифікований адаптер без належного захисту від стрибків напруги.

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Прості правила для безпечного заряджання щоночі

Щоб убезпечити акумулятор від здуття, а оселю – від небезпеки пожежі, достатньо трохи змінити звички. Найкраще класти телефон на тумбочку біля ліжка чи на робочий стіл, де циркуляції повітря нічого не заважає. Навіть тверда підлога в кімнаті підійде значно краще, ніж постіль.

Також можна встановити бездротову зарядну станцію, яка закріпить за пристроєм постійне безпечне місце. Використовуйте лише сертифіковані блоки живлення перевіреної якості. А якщо вас турбує ранковий підйом, придбайте звичайний класичний будильник – тоді у вас просто зникне спокуса класти телефон біля голови.