Чому не можна підключати зарядну станцію до квартири через розетку

Використання кабелю з двома вилками для підключення портативної зарядної станції до електромережі квартири доволі популярне рішення. Втім, це вкрай небезпечний спосіб, який супроводжується низкою ризиків, тож він в жодному разі не рекомендується фахівцями.

Якщо у вас достатньо потужна зарядна станція, ви можете використати її для живлення власної квартири, або окремих кімнат в будинку використовуючи спеціалізоване обладнання, розповідає Техно 24. Однак дуже часто замість тягнути подовжувач через коридор, виникає ідея підключити електростанцію в найближчу розетку за допомогою кабелю "вилка-вилка".

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Хоча кабель живлення з двома штекерами можна навіть придбати в готову вигляді, процедура його підключення є дуже ризикованою за своєю суттю, тож її в жодному випадку не рекомендують проводити.

Користувачі повинні спочатку забезпечити повне відключення основного джерела живлення в розподільному щитку. Для цього потрібен спеціальний автоматичний вимикач, який самостійно перемикає джерела живлення з основного на резервне, коли електроенергія відсутня і навпаки, коли вона з'являється.

Як це часто роблять

Перед підключенням електростанції до квартири вимикають вхідний автоматичний вимикач на розподільчому щитку, щоб переконатися, що основне джерело живлення у квартирі повністю відключено.

Далі один штекер кабелю живлення підключають в зарядну станцію, вмикають її, а інший штекер кабелю живлення підключають до електричної розетки в квартирі.

Після того, як електрику вмикають, живлення на зарядній станції потрібно вимкнути, витягнути кабелі з обох розеток, а вхідний автоматичний вимикач на розподільчому щитку ввімкнути.

Чому це справді небезпечний метод

точно виконати ці кроки і ніколи не вмикати автоматичний вимикач, доки кабель живлення не буде повністю від'єднано. Невиконання цієї вимоги може призвести до серйозних наслідків.

Якщо автоматичний перемикач увімкнено, коли станція через кабель живлення підключена до квартири, струм від мережі зіткнеться зі струмом від електростанції.

Оскільки струм електростанції зазвичай слабший, це зіткнення може призвести до значних пошкоджень станції, її поломки і навіть займання, оскільки струм може перепалити плату електростанції. Це може спровокувати пожежу, яка становитиме вкрай серйозну небезпеку для вашої квартири або будинку.

Отже, хоча використання кабелю живлення з двома штекерами може здатися зручним варіантом для живлення вашої квартири від портативної зарядної станції, ризики значно переважають над перевагами.

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Крім того, слід розуміти кількість електричних споживачів в квартирі, які живитимуться від станції в такому режимі. Водночас існує спеціалізоване обладнання, після встановлення якого станція справді може перетворитися в резервне джерело живлення для квартири і працюватиме в автоматичному режимі.

Однак, для його встановлення слід викликати фахових електриків, які підкажуть потрібну техніку та зможуть здійснити підключення правильно надавши гарантію безпеки.