Як ШІ у смартфоні розряджає батарею і що з цим робити

Сучасні смартфони активно використовують AI для перекладу, підказок і обробки фото, але це помітно впливає на автономність. Деякі функції працюють постійно у фоновому режимі та витрачають заряд навіть без активного використання.

Виробники на кшталт Google і Samsung активно впроваджують ШІ у свої пристрої – від генеративних функцій до постійно активних асистентів. Однак ці можливості мають приховану ціну – підвищене енергоспоживання. Про це пише Android police.

Дивіться також Штучний інтелект утік зі своєї клітки й подався у злочинний світ: що він наробив

Чому ШІ так швидко розряджає смартфон?

Лише 11% користувачів оновлюють смартфони через ШІ-функції, тоді як більшість більше цінує автономність, ціну і пам’ять. Це показує, що користувачі не готові жертвувати батареєю заради "розумних" можливостей.

Одна з причин швидкого розряду – робота нейропроцесора NPU, який виконує завдання машинного навчання прямо на пристрої. Він обробляє розпізнавання мовлення, переклад і аналіз зображень, що потребує постійних обчислень.

Додаткове навантаження створює оперативна пам’ять. Локальні моделі, такі як Gemini Nano, тримають дані у RAM, щоб працювати швидше. Через це іншим додаткам бракує ресурсів, система частіше їх закриває, а повторне відкриття витрачає ще більше заряду.

Навіть коли ШІ працює "на пристрої", він іноді звертається до хмари, якщо не може обробити запит локально. Це означає додаткове використання інтернету і ще більший розхід батареї.

Особливо це помітно на смартфонах Google Pixel, де ШІ глибоко інтегрований у систему через сервіси на кшталт AICore.

Щоб зменшити витрати енергії, можна вимкнути деякі функції. Наприклад, Now Playing постійно слухає музику навколо, а Live Translate аналізує тексти і медіа у реальному часі. Обидві функції працюють у фоні і впливають на автономність.

Також варто звернути увагу на ШІ-шпалери і "кінематографічні" ефекти, які використовують GPU і NPU для створення динамічних зображень. Заміна їх на статичні шпалери, особливо темні, допоможе зменшити витрати енергії на OLED-екранах.

Функції Smart Reply у месенджерах і клавіатурі також постійно аналізують текст на екрані, щоб пропонувати відповіді. Якщо вони не критично важливі, їх можна вимкнути.

Ще один ресурсомісткий інструмент – Pixel Screenshots, який аналізує знімки екрана для пошуку тексту і об’єктів. Цей процес запускається у фоновому режимі після кожного скріншота.

У підсумку, хоча ШІ робить смартфони "розумнішими", він також постійно споживає ресурси. Якщо ці функції не використовуються активно, їх вимкнення може помітно покращити автономність без втрати базового досвіду користування.