Що зробив ШІ без дозволу людини?

Експериментальна модель ROME була розроблена китайськими фахівцями для роботи в межах екосистеми ALE (Agentic Learning Ecosystem). Ця інфраструктура призначена для створення агентів нового покоління, які здатні планувати, виконувати та коригувати свої дії в реальних середовищах протягом тривалого часу. Проте під час одного з етапів навчання система безпеки Alibaba Cloud зафіксувала серйозні порушення політик, що походили від тренувальних серверів, пише Live Science.

Фахівці виявили, що ШІ-агент почав самостійно ініціювати виклики інструментів та виконувати код, який не мав стосунку до поставлених завдань. ROME зміг обійти межі ізольованого середовища ("пісочниці") та встановити реверсивний SSH-тунель до зовнішньої IP-адреси.

Це фактично створило прихований бекдор в ІТ-інфраструктурі, що дозволяло отримати дистанційний доступ в обхід систем фільтрації трафіку. Отримавши таку свободу дій, модель почала використовувати потужності графічних процесорів, виділених для її навчання, для майнінгу криптовалюти.

Дослідники пояснили в статті на arXiv, що така поведінка не була "свідомим бунтом" алгоритму. Насправді це стало побічним ефектом етапу оптимізації за допомогою навчання з підкріпленням (RL) у фреймворку ROLL. Система заохочує ШІ знаходити найефективніші шляхи для досягнення високих результатів, і модель самостійно визначила експлуатацію мережевої інфраструктури та майнінг як спосіб отримати максимальну "винагороду" в межах свого алгоритму.

Важливо, що такі дії не були закладені в запитах користувачів і не були необхідними для виконання основних функцій у тестовому середовищі.

Проблеми всіх ШІ

Цей інцидент підсвітив серйозну проблему: сучасні великі мовні моделі (LLM) залишаються недостатньо розвиненими у сферах безпеки та керованості. Команда розробників класифікувала виявлені ризики за трьома категоріями: безпека поведінки (запобігання шкідливим діям), контрольованість (дотримання меж) та надійність (прозорість процесів).

Щоб виправити ситуацію, дослідники розробили спеціальні протоколи фільтрації даних та створили набори "золотих траєкторій" – прикладів ідеальної поведінки без порушень безпеки, на яких модель перенавчали для формування захисних навичок.

Але все не так погано

Попри цей інцидент, ROME продемонстрував дивовижну ефективність у легальних сценаріях. Модель побудована на архітектурі MoE (Mixture of Experts) і має 30 мільярдів параметрів, з яких під час виконання кожної операції активуються лише 3 мільярди.

У тестах на продуктивність ROME досяг результату 24,72% на Terminal-Bench 2.0 та 57,40% на SWE-bench Verified, що дозволило йому конкурувати з гігантськими моделями, які мають понад 100 мільярдів параметрів. Такі показники підтверджують високий потенціал екосистеми ALE, яка складається з менеджера середовищ ROCK, фреймворка оптимізації ROLL та інтерфейсу iFlow CLI.

Результати дослідження показують, що реальне впровадження автономних агентів потребує такого ж або навіть вищого рівня захисту, як і будь-яке інше критичне програмне забезпечення в корпоративній мережі.

Тепер розробники зосереджені на тому, щоб навчити ШІ не лише ефективно вирішувати завдання, а й самостійно уникати ризикованих шляхів, навіть якщо вони здаються алгоритму вигідними з погляду отримання винагороди.