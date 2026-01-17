Як врятувати акумулятор Android: 6 налаштувань, що непомітно виснажують ваш смартфон

Сучасні Android-смартфони стають потужнішими, проте ми все ще часто залежимо від зарядних пристроїв, як від обов'язкових аксесуарів. Часто причиною швидкого розряду є не зношений акумулятор чи важкі ігри, а стандартні системні налаштування.

Android має низку прихованих функцій, які непомітно споживають енергію протягом усього дня, навіть коли ви зовсім не користуєтеся пристроєм. 24 Канал з власного досвіду розповідає про налаштування, які можна вимкнути, щоб продовжити роботу акумулятора.

Які приховані функції Android крадуть заряд вашого смартфона щодня?

Одним із найбільших "тихих убивць" заряду є необмежена фонова активність застосунків. За замовчуванням система дозволяє багатьом програмам працювати у фоні, щоб вони могли синхронізувати дані та вчасно оновлювати контент.

Кожна окрема програма, як-от соцмережі чи ігри, може споживати небагато, але разом вони створюють колосальне навантаження. Більшості з них, наприклад сервісам доставки їжі, не потрібно працювати 24/7. У налаштуваннях батареї варто встановити для таких програм режим "Обмежено", що зупинить марну втрату енергії.



В налаштуваннях застосунку обмежте його фонову роботу / Фото 24 Каналу

Інший аспект – це гонитва за якістю зображення. Always-on display (AOD) та надвисока частота оновлення екрана (120 Гц або 144 Гц) виглядають ефектно, але мають свою ціну. AOD означає, що частина екрана ніколи не вимикається повністю, а постійна робота на максимальній частоті оновлення змушує жертвувати автономністю заради плавності, яка не завжди потрібна.

Обмеження використання AOD та перехід на нижчу частоту оновлення дозволяють отримати додатковий час роботи екрана без втрати загальної функціональності смартфона. Ви завжди можете повернути високу частоту лише для ігор чи перегляду відео.



Високою частотою оновлення та AOD краще пожертвувати / Фото 24 Каналу

Не менш небезпечним для акумулятора є постійне відстеження геолокації. Багато програм вимагають доступу до вашого місцеперебування навіть тоді, коли це не є критичним для їхньої роботи.

Коли застосунок отримує дозвіл на використання точної локації "завжди", він активно задіює GPS, Wi-Fi та Bluetooth, що виснажує батарею. Доцільно залишити цей доступ лише для навігаторів або сервісів таксі, вимкнувши його для соціальних мереж та ігор.



Геолокація вам не потрібна постійно, тож вимикайте коли не користуєтеся нею / Фото 24 Каналу

Цікаво, що навіть такі зручні жести, як "Пробудження дотиком", споживають енергію. Щоб екран реагував на ваші пальці, сенсори та цифрові перетворювачі мають постійно працювати у фоні, очікуючи на вхідний сигнал.

Це особливо помітно на старих пристроях або коли телефон випадково "прокидається" у кишені. Іноді звичайне натискання кнопки живлення є набагато вигіднішим для збереження заряду.



Активація подвійним дотиком також виснажує батарею / Фото 24 Каналу

Також варто звернути увагу на фонове сканування Bluetooth та пристроїв поблизу. Навіть якщо ви вимкнули Bluetooth у шторці налаштувань, система може продовжувати пошук інших ґаджетів для швидкого сполучення, що заважає смартфону перейти в режим глибокого сну.

Обмеження доступу до сканування пристроїв поблизу лише для дійсно важливих програм допоможе уникнути раптових стрибків розряду протягом дня.

Наостанок, досвідчені користувачі можуть скористатися лімітом фонових процесів у параметрах розробника. Це дозволяє вручну встановити кількість застосунків, які можуть одночасно зберігатися в оперативній пам'яті.

Наприклад, вибір стандарту "не більше чотирьох процесів" допоможе заощадити RAM та енергію, хоча занадто агресивні обмеження можуть вплинути на отримання сповіщень.

Усвідомлене керування цими налаштуваннями дозволить вам досягнути відчутного покращення автономності, що значно важливіше за будь-які візуальні ефекти, особливо у цей важкий час.