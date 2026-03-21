Куди зникли зарядні пристрої з коробок смартфонів

Сучасні смартфони дедалі частіше продаються без зарядних пристроїв у комплекті. Виробники пояснюють це турботою про довкілля та універсальністю нових стандартів, але не всі погоджуються з такими аргументами.

Раніше смартфони постачалися з повним набором аксесуарів – від навушників до зарядних блоків. Сьогодні ситуація змінилася: більшість брендів залишають у коробці лише кабель. Однією з головних причин виробники називають екологію. Про це пише BGR.

Чому компанії відмовилися від зарядок у комплекті?

За оцінками ритейлерів, відмова від зарядних блоків дозволяє значно зменшити упаковку. Коробки стають приблизно на 50% компактнішими, що дає змогу перевозити до 70% більше пристроїв на одному піддоні. Це скорочує витрати на логістику та зменшує обсяг відходів. Крім того, користувачі рідше викидають старі зарядки, що знижує кількість електронного сміття.

Втім, економічний фактор також відіграє роль. Менша упаковка та відсутність зарядного пристрою зменшують витрати на виробництво й транспортування кожного смартфона.

Як пише Uniqbe, важливу роль у цій зміні відіграє поширення стандарту USB-C. Нові смартфони комплектуються кабелями цього типу, які підтримують технологію Power Delivery. Вона дозволяє автоматично підбирати напругу для різних пристроїв, тому один зарядний блок може використовуватися для смартфонів, консолей та іншої техніки. Це робить окремі зарядки менш необхідними.

Однак критики ставлять під сумнів екологічні аргументи. Вони зазначають, що більшість користувачів усе одно купують зарядні пристрої окремо. Це означає додаткову упаковку, окрему доставку та збільшення витрат ресурсів. Те саме стосується навушників, які також перестали входити до комплекту.

У підсумку, хоча виробники й заявляють про зменшення впливу на довкілля, загальний ефект може бути не таким однозначним, як здається на перший погляд.