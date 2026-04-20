Працівник врятував старі модулі пам'яті зі смітника, тепер це дорогий актив

Працівник однієї компанії врятував десятки серверних модулів оперативної пам'яті від утилізації. Через різкий стрибок цін на ринку ці комплектуючі сьогодні оцінюють у десятки тисяч доларів, хоча ще недавно вони майже нічого не коштували.

Історія почалася після оновлення серверів у 2024 році. Компанія замінила оперативну пам'ять на нову, а старі модулі вирішила утилізувати. Один зі співробітників забрав їх перед тим, як вони перетворилися б на електронні відходи, і передав своєму синові. Про це, власне, син написав на Reddit.

Чому списана пам'ять раптово стала цінною?

Йдеться про 72 модулі по 32 ГБ типу DDR4-2666 ECC RDIMM – це серверна пам'ять, яка використовується у дата-центрах. На момент утилізації такі комплектуючі майже не мали ринкової вартості. За даними з сервісів відстеження цін, у 2024 році їх продавали приблизно по 35 доларів за штуку, а в середині 2025 року ціна опускалася навіть до 29 доларів.

Ситуація кардинально змінилася у 2026 році. Через стрімке зростання попиту на пам'ять для інфраструктури штучного інтелекту ціни різко пішли вгору. Аналогічні модулі, наприклад від SK hynix, зараз оцінюються приблизно у 287,95 долара за одиницю. Таким чином, загальна вартість усіх 72 планок перевищує 20 тисяч доларів.

На тлі цього історія викликала активне обговорення. Деякі користувачі зазначили, що подібні випадки – не рідкість у великих компаніях. Після списання обладнання воно фактично втрачає бухгалтерську цінність, тому його можуть просто викидати, не замислюючись про реальну ринкову вартість.

Один із коментаторів пояснив, що системні адміністратори часто не приділяють уваги вартості компонентів, якщо інфраструктура працює стабільно. У результаті справне обладнання нерідко відправляють на утилізацію замість повторного використання або тестових середовищ.

Як пише Tomshardware, у цієї знахідки є обмеження. Такі модулі пам'яті не сумісні зі звичайними настільними комп'ютерами. Вони потребують спеціалізованих материнських плат і процесорів серверного класу, зокрема лінійок Intel Xeon або AMD EPYC. Тому використати їх у звичайному ігровому ПК не вийде.

Найімовірніший варіант – продаж на вторинному ринку. Хоча реальна ціна угоди може бути нижчою за 20 тисяч доларів, навіть часткова реалізація цієї партії здатна принести суму, співставну з вартістю сучасного топового ігрового комп'ютера.