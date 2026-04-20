История началась после обновления серверов в 2024 году. Компания заменила оперативную память на новую, а старые модули решила утилизировать. Один из сотрудников забрал их перед тем, как они превратились бы в электронные отходы, и передал своему сыну. Об этом, собственно, сын написал на Reddit.

Почему списанная память внезапно стала ценной?

Речь идет о 72 модулях по 32 ГБ типа DDR4-2666 ECC RDIMM – это серверная память, которая используется в дата-центрах. На момент утилизации такие комплектующие почти не имели рыночной стоимости. По данным из сервисов отслеживания цен, в 2024 году их продавали примерно по 35 долларов за штуку, а в середине 2025 года цена опускалась даже до 29 долларов.

Ситуация кардинально изменилась в 2026 году. Из-за стремительного роста спроса на память для инфраструктуры искусственного интеллекта цены резко пошли вверх. Аналогичные модули, например от SK hynix, сейчас оцениваются примерно в 287,95 доллара за единицу. Таким образом, общая стоимость всех 72 планок превышает 20 тысяч долларов.

На фоне этого история вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи отметили, что подобные случаи – не редкость в крупных компаниях. После списания оборудования оно фактически теряет бухгалтерскую ценность, поэтому его могут просто выбрасывать, не задумываясь о реальной рыночной стоимости.

Один из комментаторов объяснил, что системные администраторы часто не уделяют внимания стоимости компонентов, если инфраструктура работает стабильно. В результате исправное оборудование нередко отправляют на утилизацию вместо повторного использования или тестовых сред.

Как пишет Tomshardware, у этой находки есть ограничения. Такие модули памяти не совместимы с обычными настольными компьютерами. Они нуждаются в специализированных материнских платах и процессорах серверного класса, в частности линеек Intel Xeon или AMD EPYC. Поэтому использовать их в обычном игровом ПК не получится.

Наиболее вероятный вариант – продажа на вторичном рынке. Хотя реальная цена сделки может быть ниже 20 тысяч долларов, даже частичная реализация этой партии способна принести сумму, сопоставимую со стоимостью современного топового игрового компьютера.