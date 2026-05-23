Чому м'ясоїдні динозаври, такі як тиранозавр рекс, еволюціонували з крихітними руками

Протягом десятиліть науковці намагалися з'ясувати, навіщо природі знадобилося позбавляти наймогутніших хижаків планети повноцінних передніх кінцівок. Сьогодні ми вже знаємо відповідь на це питання, а допомогло нам у цьому дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона та Кембриджського університету.

Що вплинуло на атрофію передніх кінцівок у тероподів?

Довгий час вважалося, що крихітні передні кінцівки тиранозавра рекса були випадковим побічним продуктом збільшення загальних розмірів тіла, як з'ясував 24 Канал, досліджуючи це питання в наукових джерелах. Однак згодом виявилося, що це був цілеспрямований еволюційний шлях. Аналіз 85 видів тероподів – двоногих переважно м'ясоїдних динозаврів – показав, що скорочення передніх кінцівок відбувалося незалежно щонайменше у п'яти різних групах: тиранозавридів, абелізавридів, кархародонтозавридів, мегалозавридів та цератозавридів.

Ключовим фактором у цій трансформації виявилася не маса тіла, а міцність і розмір черепа. Науковці розробили спеціальний показник – індекс краніальної масивності (Cranial Robusticity Score, CRS), який враховує силу укусу, щільність з'єднання кісток голови та загальні пропорції черепа. Виявилося, що чим потужнішою ставала голова хижака, тим меншими ставали його передні кінцівки.

Усі знають, що у T. rex були крихітні руки, але інші гігантські динозаври-тероподи також еволюціонували з відносно малими передніми кінцівками. У карнотавра були безглуздо крихітні руки, менші, ніж у T. rex,

– прокоментував це питання Чарлі Роджер Шерер, аспірант кафедри наук про Землю в UCL.

За його словами, голова фактично перебрала на себе роль основної зброї нападу, і це був випадок "використовуй або втрачай", коли лапи більше не корисні і з часом зменшуються.

Дослідники у своїй роботі на The Royal Society встановили, що такі зміни відбувалися в умовах, де динозаври полювали на надзвичайно велику здобич, таку як зауроподи – довгошиї травоїдні гіганти. Спроба вхопити 30-метрову тварину кігтями була б неефективною і навіть небезпечною для хижака. Натомість потужний укус дозволяв надійніше утримувати та швидко вбивати масивну жертву.

Але цей цей процес не був просто наслідком гігантизму, оскільки деякі менші хижаки, як-от майюнгазавр, що важив близько 1,6 тонни (приблизно одна п'ята маси тиранозавра), також мали вкрай недолугі лапи через свій міцний череп, пише Phys.org Природа змушена була обирати: підтримка одночасно величезної голови та потужних лап потребувала б занадто багато енергії.

Природа не любить мати все й одразу,

– цитує Шерера видання New Scientist.

Водночас не всі велетні йшли цим шляхом. Спінозавриди та мегараптори зберігали довгі передні кінцівки, оскільки мали більш стрункі черепи та іншу стратегію полювання. Це підкреслює еволюційну різноманітність динозаврів та наявність різних способів адаптації до середовища.

Є й альтернативні теорії

Хоча основною причиною зменшення лап вважається їхня непотрібність під час полювання, існують і інші теорії. Наприклад, деякі дослідники припускали, що короткі кінцівки допомагали уникнути випадкових укусів під час колективного поїдання здобичі.

Доктор Хуан Канале з Палеонтологічного музею Ернесто Бахмана в Аргентині має свою думку:

Дії, пов'язані з хижацтвом, швидше за все, виконувалися головою. Я схильний думати, що їхні руки використовувалися в інших видах діяльності. Вони могли використовувати руки для репродуктивної поведінки, наприклад, для утримання самиці під час спарювання або для підтримки себе, щоб встати після перерви чи падіння,

– прокоментував виданню Daily Mail Хуан Канале, який не брав участі у дослідженні.

Автори нового дослідження наголошують, що зміцнення черепа майже завжди передувало скороченню лап, що робить "гіпотезу голови" найбільш імовірною.