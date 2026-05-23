Что повлияло на атрофию передних конечностей у тероподов?

Долгое время считалось, что крошечные передние конечности тираннозавра рекса были случайным побочным продуктом увеличения общих размеров тела, как выяснил 24 Канал, исследуя этот вопрос в научных источниках. Однако впоследствии оказалось, что это был целенаправленный эволюционный путь. Анализ 85 видов тероподов – двуногих преимущественно плотоядных динозавров – показал, что сокращение передних конечностей происходило независимо по меньшей мере в пяти различных группах: тиранозавридов, абелизавридов, кархародонтозавридов, мегалозавридов и цератозавридов.

Ключевым фактором в этой трансформации оказалась не масса тела, а прочность и размер черепа. Ученые разработали специальный показатель – индекс краниальной массивности (Cranial Robusticity Score, CRS), который учитывает силу укуса, плотность соединения костей головы и общие пропорции черепа. Оказалось, что чем мощнее становилась голова хищника, тем меньше становились его передние конечности.

Все знают, что у T. rex были крошечные руки, но другие гигантские динозавры-тероподы также эволюционировали с относительно малыми передними конечностями. У карнотавра были нелепо крошечные руки, меньше, чем у T. rex,

– прокомментировал этот вопрос Чарли Роджер Шерер, аспирант кафедры наук о Земле в UCL.

По его словам, голова фактически перебрала на себя роль основного оружия нападения, и это был случай "используй или теряй", когда лапы больше не полезны и со временем уменьшаются.

Исследователи в своей работе на The Royal Society установили, что такие изменения происходили в условиях, где динозавры охотились на чрезвычайно крупную добычу, такую как зауроподы – длинношеие травоядные гиганты. Попытка ухватить 30-метровое животное когтями была бы неэффективной и даже опасной для хищника. Зато мощный укус позволял надежнее удерживать и быстро убивать массивную жертву.

Но этот процесс не был просто следствием гигантизма, поскольку некоторые меньшие хищники, такие как майюнгазавр, который весил около 1,6 тонны (примерно одна пятая массы тираннозавра), также имели крайне нелепые лапы из-за своего крепкого черепа, пишет Phys.org Природа вынуждена была выбирать: поддержка одновременно огромной головы и мощных лап требовала бы слишком много энергии.

Природа не любит иметь все и сразу,

– цитирует Шерера издание New Scientist.

В то же время не все великаны шли этим путем. Спинозавры и мегарапторы сохраняли длинные передние конечности, поскольку имели более стройные черепа и другую стратегию охоты. Это подчеркивает эволюционное разнообразие динозавров и наличие различных способов адаптации к среде.

Есть и альтернативные теории

Хотя основной причиной уменьшения лап считается их ненужность во время охоты, существуют и другие теории. Например, некоторые исследователи предполагали, что короткие конечности помогали избежать случайных укусов во время коллективного поедания добычи.

Доктор Хуан Канале из Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Аргентине имеет свое мнение:

Действия, связанные с хищничеством, скорее всего, выполнялись головой. Я склонен думать, что их руки использовались в других видах деятельности. Они могли использовать руки для репродуктивного поведения, например, для удержания самки во время спаривания или для поддержания себя, чтобы встать после перерыва или падения,

– прокомментировал изданию Daily Mail Хуан Канале, который не принимал участия в исследовании.

Авторы нового исследования отмечают, что укрепление черепа почти всегда предшествовало сокращению лап, что делает "гипотезу головы" наиболее вероятной.