У мережі вже деякий час поширюють чутки про глобальне й тривале вимкнення інтернету 17 листопада 2026 року, яке нібито обіцяли влаштувати невідомі хакери. Прямих доказів цьому немає, а ось реальні страхи, на яких тримається паніка, існують.

Що розповідають у чутках

Неперевірені повідомлення стверджують, що цього тижня інтернет і електромережі впадуть через кібератаку на основі штучного інтелекту. Кожен переказ цієї історії насправді трохи відрізняється, наче зіпсований телефон, пише IFLScience. Дехто твердить про повне "скидання" банківських рахунків і "вимкнення" інтернету на три місяці, внаслідок чого нібито зруйнуються світова торгівля та інфраструктура.

Як і в більшості онлайн-теорій змови, підтвердженої інформації немає. Жодних прямих обіцянок і заяв хакерів про те, що 17 листопада вони влаштують масштабний збій електронної інфраструктури, не знайшли. Автори матеріалу порівнюють цей ажіотаж із паніками навколо проблеми 2000 року та календаря Мая в грудні 2012 року. Обидві дати минули без наслідків, і цей день, найімовірніше, теж мине спокійно.

Чому саме 17 листопада

Дату, схоже, обрали через хибне тлумачення реальної події. Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) і Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) планують 17 листопада тест національної системи екстреного оповіщення. Мовлення на телебаченні та радіо на мить перерветься, після чого пролунає аудіо- й текстове повідомлення англійською та іспанською: "Це загальнонаціональний тест системи екстреного оповіщення, який проводить Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями на території Сполучених Штатів з 2:20 до 2:50 за східним часом. Це лише тест. Жодних дій від населення не потрібно".

Смартфони й комп'ютери тест не зачепить. Страхів додав і недавній масштабний збій у Microsoft, який за кілька днів до цього зачепив Outlook, Teams та інші сервіси в десятках країн. У компанії заявили, що причиною не були ні кібератака, ні ШІ-агенти, а невдалі налаштування, застосовані до серверів після планового оновлення. До тесту системи оповіщення цей збій жодного стосунку не має.

Ще більше підігрів чутки збій, що стався в американських банках 16 листопада. За даними BBC, клієнти великих банків США, зокрема JP Morgan Chase, Wells Fargo та Bank of America, повідомляли про проблеми з доступом до деяких послуг. Chase Bank (дочірня компанія JP Morgan) стверджує, що програмна помилка потенційно спричинила хвильовий ефект для інших банків.

Які загрози реальні

Попри те, що 17 листопада апокаліпсису не чекають, автори застерігають: ШІ-кібератак у найближчому майбутньому побільшає. Інструменти дешевшають і стають простішими, тож поріг для зловмисників знизився. Раніше серйозна атака вимагала чималого досвіду, а тепер злочинці та державні структури з мінімальними навичками й бюджетом можуть проводити їх у великих масштабах. Окремою загрозою називають шкідливі ШІ-агенти, які діють самостійно, і цей ризик постійно зростає.

Що зараз

Причин для тривоги в залежному від технологій світі справді вистачає, тож готуватися до непередбачуваності доцільно. Проте малоймовірно, що хтось у TikTok знає про змову саме на 17 листопада. Такі історії зазвичай поширюються для збору переглядів та лайків, роздмухування паніки та спонукання людей до тих чи інших дій.