Что говорят в слухах

Непроверенные сообщения утверждают, что на этой неделе интернет и электросети выйдут из строя из-за кибератаки на основе искусственного интеллекта. Каждая версия этой истории на самом деле немного отличается, словно в игре "испорченный телефон", пишет IFLScience. Некоторые утверждают о полном "сбросе" банковских счетов и "отключении" интернета на три месяца, почему якобы рухнут мировая торговля и инфраструктура.

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Как и в большинстве онлайн-теорий заговора, подтвержденной информации нет. Никаких прямых обещаний и заявлений хакеров о том, что 17 ноября они устроят масштабный сбой электронной инфраструктуры, не обнаружено. Авторы материала сравнивают этот ажиотаж с паникой вокруг проблемы 2000 года и календаря майя в декабре 2012 года. Обе даты прошли без последствий, и этот день, скорее всего, тоже пройдет спокойно.

Почему именно 17 ноября

Дату, по-видимому, выбрали из-за неверного толкования реального события. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи США (FCC) планируют 17 ноября провести тест национальной системы экстренного оповещения. Вещание на телевидении и радио на мгновение прервется, после чего прозвучит аудио- и текстовое сообщение на английском и испанском языках: "Это общенациональное тестирование системы экстренного оповещения, проводимое Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям на территории Соединенных Штатов с 2:20 до 2:50 по восточному времени. Это всего лишь тест. Никаких действий со стороны населения не требуется".

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Смартфоны и компьютеры тест не затронет. Страхов добавил и недавний масштабный сбой в Microsoft, который за несколько дней до этого затронул Outlook, Teams и другие сервисы в десятках стран. В компании " заявили " заявили, что причиной стали не кибератака и не ИИ-агенты, а неверные настройки, примененные к серверам после планового обновления. К тесту системы оповещения этот сбой не имеет никакого отношения.

Еще больше подогрел слухи сбой, что произошел в американских банках 16 ноября. По данным BBC, клиенты больших банков США, включая JP Morgan Chase, Wells Fargo и Bank of America, сообщали о проблемах с доступом к некоторым услугам. Chase Bank (дочерняя компания JP Morgan) утверждает, что программная ошибка потенциально вызвала цепную реакцию для других банков.

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Какие угрозы реальны

Несмотря на то, что 17 ноября апокалипсиса не ожидается, авторы предупреждают: в ближайшем будущем количество ИИ-кибератак увеличится. Инструменты дешевеют и становятся проще, поэтому порог для злоумышленников снизился. Раньше для проведения серьезной атаки требовался немалый опыт, а теперь преступники и государственные структуры с минимальными навыками и бюджетом могут проводить их в больших масштабах. Отдельной угрозой называют вредоносные ИИ-агенты, действующие самостоятельно, и этот риск постоянно растет.

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Что сейчас

Причин для беспокойства в мире, зависимом от технологий, действительно хватает, поэтому готовиться к непредсказуемости целесообразно. Однако маловероятно, что кто-то в TikTok знает о заговоре именно на 17 ноября. Такие истории обычно распространяются для сбора просмотров и лайков, раздувания паники и подталкивания людей к тем или иным действиям.