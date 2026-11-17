Що розповідають у чутках

Неперевірені повідомлення стверджують, що цього тижня інтернет і електромережі впадуть через кібератаку на основі штучного інтелекту. Кожен переказ цієї історії насправді трохи відрізняється, наче зіпсований телефон, пише IFLScience. Дехто твердить про повне "скидання" банківських рахунків і "вимкнення" інтернету на три місяці, внаслідок чого нібито зруйнуються світова торгівля та інфраструктура.

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Як і в більшості онлайн-теорій змови, підтвердженої інформації немає. Жодних прямих обіцянок і заяв хакерів про те, що 17 листопада вони влаштують масштабний збій електронної інфраструктури, не знайшли. Автори матеріалу порівнюють цей ажіотаж із паніками навколо проблеми 2000 року та календаря Мая в грудні 2012 року. Обидві дати минули без наслідків, і цей день, найімовірніше, теж мине спокійно.

Чому саме 17 листопада

Дату, схоже, обрали через хибне тлумачення реальної події. Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) і Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) планують 17 листопада тест національної системи екстреного оповіщення. Мовлення на телебаченні та радіо на мить перерветься, після чого пролунає аудіо- й текстове повідомлення англійською та іспанською: "Це загальнонаціональний тест системи екстреного оповіщення, який проводить Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями на території Сполучених Штатів з 2:20 до 2:50 за східним часом. Це лише тест. Жодних дій від населення не потрібно".

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Смартфони й комп'ютери тест не зачепить. Страхів додав і недавній масштабний збій у Microsoft, який за кілька днів до цього зачепив Outlook, Teams та інші сервіси в десятках країн. У компанії заявили, що причиною не були ні кібератака, ні ШІ-агенти, а невдалі налаштування, застосовані до серверів після планового оновлення. До тесту системи оповіщення цей збій жодного стосунку не має.

Ще більше підігрів чутки збій, що стався в американських банках 16 листопада. За даними BBC, клієнти великих банків США, включаючи JP Morgan Chase, Wells Fargo та Bank of America, повідомляли про проблеми з доступом до деяких послуг. Chase Bank (дочірня компанія JP Morgan) стверджує, що програмна помилка потенційно спричинила хвильовий ефект для інших банків.

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Які загрози реальні

Попри те, що 17 листопада апокаліпсису не чекають, автори застерігають: ШІ-кібератак у найближчому майбутньому побільшає. Інструменти дешевшають і стають простішими, тож поріг для зловмисників знизився. Раніше серйозна атака вимагала чималого досвіду, а тепер злочинці та державні структури з мінімальними навичками й бюджетом можуть проводити їх у великих масштабах. Окремою загрозою називають шкідливі ШІ-агенти, які діють самостійно, і цей ризик постійно зростає.

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Що зараз

Причин для тривоги в залежному від технологій світі справді вистачає, тож готуватися до непередбачуваності доцільно. Проте малоймовірно, що хтось у TikTok знає про змову саме на 17 листопада. Такі історії зазвичай поширюються для збору переглядів та лайків, роздмухування паніки та спонукання людей до тих чи інших дій.