Висадки на Місяць не буде: чому астронавти Artemis 2 тільки облетять супутник

Місія Artemis 2 – це перший за понад 50 років політ людей до околиць Місяця. Втім, попри історичність події, астронавти не висаджуватимуться на поверхню супутника. Причина – у стратегії NASA та технічних обмеженнях нинішнього етапу програми.

Цикл місій Artemis передбачає кілька польотів перед висадкою на Місяць. Artemis 2, хоч і пілотована місія, однак супутник астронавти побачать лише з ілюмінатора корабля Orion, і на це є вагомі причини, пояснює NASA.

Чому Artemis 2 не передбачає посадки на Місяць?

Якщо коротко, то місія Artemis 2 – це не фінальна мета, а ключовий крок у великому плані повернення людства на Місяць. NASA обрало поступову стратегію, де кожен запуск перевіряє окремі критично важливі системи перед тим, як ризикувати посадкою людей.

У рамках другого польоту Artemis чотири астронавти – Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен – здійснять 10-денний політ навколо Місяця на кораблі Orion. Це буде перший пілотований політ у цьому напрямку з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Екіпаж Artemis 2: Віктор Гловер, Рід Вайзман, Крістіна Кох, Джеремі Генсен / Фото NASA

Важливий факт! Сам Orion не здатен здійснювати посадку на поверхню – він створений лише для транспортування екіпажу.

Фактично Artemis 2 – це перший пункт генеральної репетиції. Вперше у реальних умовах далекого космосу перевірятимуться системи життєзабезпечення, керування кораблем і взаємодія екіпажу. Перед тим, як вирушити до Місяця, астронавти навіть протестують маневри на навколоземній орбіті, пояснює Space.com.

Після успішного безпілотного польоту Artemis 1 у 2022 році ця місія є наступним логічним етапом – уже з людьми на борту. Її головне завдання – довести, що всі системи працюють стабільно й безпечно.

Екіпаж Artemis 2 всередині корабля Orion / Фото NASA

Що заважає висадці вже зараз?

Насправді все банально просто – NASA не має готової технології висадки людей на Місяць. Для цього потрібен цілий окремий модуль, який наразі називається Human Landing System. Поки що його лише розробляють приватні компанії, зокрема SpaceX та Blue Origin.

Однією з таких систем для висадки на поверхню Місяця може стати проєкт Starship. SpaceX працює над спеціальною версією корабля, який має доставити астронавтів на супутник.

SpaceX HLS повинна забезпечити висадку людей на Місяць / Фото SpaceX

Втім, корабель наразі проходить випробування, і навіть попри помітний прогрес NASA все ще занепокоєне темпами розробки та необхідністю численних запусків для підготовки до реальної місії.

Паралельно існують проблеми й з самим Orion. Після польоту Artemis 1 виявилося, що теплозахист корабля поводиться не так, як очікувалося: під час входу в атмосферу було зафіксовано понад 100 аномальних зон пошкодження. Через це NASA змушене коригувати траєкторію повернення для Artemis 2 замість повної заміни захисту.

Як змінилися плани програми Artemis?

Раніше вже наступна місія Artemis 3 мала стати історичною висадкою на Місяць, однак NASA нещодавно змінила архітектуру всієї місячної програми і змістила терміни, фактично скасувавши висадку в рамках Artemis 3.

Тож тепер Artemis 3 більше не передбачає посадки – замість цього місія зосередиться на відпрацюванні стикування між Orion і місячними модулями на орбіті Землі.

Спочатку планувалося повернути людей на Місяць ще у 2024 році. Але через технічні затримки, проблеми зі скафандрами та складність розробки посадкових систем ці строки виявилися нереалістичними.

Наразі план виглядає так: Artemis 2 – пілотований обліт Місяця;

Artemis 3 – тестування стикування та підготовка до посадки;

Artemis 4 – перша висадка астронавтів (не раніше 2028 року).

Велика мета NASA

Програма Artemis має значно ширші амбіції, ніж просто повторення досягнень Apollo. Мовиться про створення постійної присутності людини на Місяці, розвиток наукових досліджень і підготовку до польотів на Марс. Це вже не просто завдання, яке ми робимо "не тому, що це просто, а тому, що це важко" – це абсолютно нові амбітні цілі людства, як виду, що досліджує нові горизонти.

Ну і, звісно ж, ця програма є частиною геополітичного змагання – США прагнуть закріпити свої правила гри у навколомісячному просторі, зокрема через угоди Artemis Accords (до речі, Україна є підписантом цих угод і партнером).

Artemis 2 у цьому контексті – критично важливий етап. Без нього наступні, більш складні місії просто неможливі.