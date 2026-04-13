Чорна діра прокинулась через 100 мільйонів років і влаштувала "космічний вибух"

У далекій галактиці астрономи зафіксували повторне "пробудження" надмасивної чорної діри. Після майже 100 мільйонів років тиші вона знову почала викидати потужні струмені плазми, створивши структуру гігантських масштабів.

Астрономи отримали одні з найчіткіших зображень так званої "перезапущеної" чорної діри, яка після тривалої паузи знову стала активною. Йдеться про об’єкт у центрі галактики J1007+3540, де надмасивна чорна діра раптово відновила викиди енергії після приблизно 100 мільйонів років спокою. Про це пише ScienceDaily.

Чому чорна діра "прокинулась" і що сталося далі?

Ці викиди утворюють потужні струмені плазми, які простягаються майже на мільйон світлових років. Саме через масштаб і силу явища дослідники порівнюють його з космічним вулканом.

Спостереження показали, що нові струмені не просто розширюються у космосі. Вони стикаються з екстремальним середовищем – щільним і гарячим газом у межах великого скупчення галактик. Через цей тиск потоки викривляються, стискаються і набувають хаотичної форми.

Дані отримали за допомогою радіотелескопів LOFAR у Нідерландах та модернізованого GMRT в Індії. Саме радіоспостереження дозволили побачити як нові, так і старі сліди активності чорної діри.

Одна з ключових особливостей цієї галактики – наявність кількох "шарів" активності. Усередині видно яскраві молоді струмені, які свідчать про нещодавнє пробудження. Навколо них – залишки старих викидів, що вже втратили енергію і поступово згасають.

Такий малюнок вказує на те, що чорна діра працює циклічно: вона періодично "вмикається" і "вимикається" протягом космічних масштабів часу. Дослідники називають такі системи епізодичними активними галактичними ядрами.

Як пише Livescience, середовище навколо J1007+3540 відіграє важливу роль у формуванні її структури. Через надзвичайно високий тиск гарячого газу струмені змушені змінювати напрямок, викривлятися і навіть стискатися. Наприклад, північна частина викидів виглядає сильно деформованою, а потоки плазми відхиляються вбік під дією зовнішніх сил.

Окрім цього, астрономи виявили довгий слабкий "хвіст" випромінювання, який тягнеться на південний захід. Він утворився через те, що магнітизована плазма буквально "тягнеться" крізь міжгалактичне середовище, залишаючи слід на мільйони років.

Аналіз спектра випромінювання показав, що в деяких ділянках частинки вже дуже старі і втратили значну частину енергії. Це ще раз підтверджує, що чорна діра пережила кілька фаз активності.

Подібні системи допомагають ученим краще зрозуміти поведінку чорних дір. Зокрема, вони дають відповіді на питання, як часто відбуваються цикли активності, як змінюються струмені з часом і як середовище впливає на форму галактик.

У випадку J1007+3540 видно, що розвиток галактики – це не плавний процес. Він нагадує постійну боротьбу між потужними викидами чорної діри та тиском навколишнього середовища.

Надалі вчені планують провести детальніші спостереження з вищою роздільною здатністю. Вони хочуть глибше дослідити центральну частину галактики і простежити, як нові струмені поводяться у складному середовищі.