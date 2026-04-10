Місія Artemis 2 вже зовсім скоро повернеться на Землю після 10-денної подорожі навколо Місяця. На борту корабля Orion перебувають астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен, – розповідає 24 Канал. Ми підготували детальний опис того, як саме екіпаж здійснюватиме посадку.

Дивіться також Найнебезпечніші 8 хвилин: як екіпаж Artemis 2 пройде крізь вогонь атмосфери

Як проходитиме повернення Artemis 2 на Землю?

Фінальний день місії Artemis 2 – це не просто повернення додому, а складна послідовність дій, де кожен етап критично важливий для безпеки екіпажу корабля Orion.

Послідовність приводнення Artemis 2 / Фото NASA

Ключові етапи повернення

Ранок у космосі: підготовка до повернення. О 20:35 за київським часом астронавтів розбудить центр управління польотом. Це стандартна процедура – екіпаж отримує сигнал у вигляді музичного треку, який фактично замінює будильник, пояснює Space.com.

Екіпаж Artemis 2 / Фото NASA

Після пробудження астронавти матимуть час на базові речі: особисту гігієну, перевірку систем та підготовку до робочого дня. Це їхні останні години в космосі після 10-денної місії.

Початок технічної підготовки корабля. О 22:50 екіпаж перейде до підготовки корабля до входу в атмосферу. Це означає:

пакування обладнання, яке більше не знадобиться;

повернення сидінь у робоче положення (більшу частину польоту вони були складені);

перевірку ключових систем.

Фактично, Orion почнуть "переформатовувати" з космічного корабля для польоту у капсулу для посадки.

Фінальна корекція курсу. О 23:53 відбудеться один із ключових маневрів – останнє вмикання двигунів для корекції траєкторії. Цей імпульс спрямує корабель точно в район посадки в Тихому океані.

Навіть незначна помилка на цьому етапі могла б змістити точку приводнення на сотні кілометрів.

Місце приводнення Artemis 2 / Фото NASA

Останні години перед входом у атмосферу. Після маневру екіпаж продовжить підготовку:

завершить пакування;

перевірить системи;

одягне спеціальні скафандри OCSS, у яких можна вижити до шести діб у разі аварії.

О 01:30 стартує офіційна трансляція повернення від NASA.

Відокремлення модулів – точка неповернення. О 02:33 (11 квітня) відбудеться критичний етап — відокремлення житлового модуля від сервісного. Сервісний модуль, який забезпечував корабель енергією, водою та киснем, більше не потрібен. Він згорить в атмосфері. Екіпаж залишиться лише в капсулі, яка і здійснить посадку.

Момент відстикування капсули від сервісного модуля (рендер) / Фото NASA

Через кілька хвилин виконається короткий маневр, щоб віддалити капсулу від відокремленої частини.

Вхід у атмосферу: найнебезпечніші 13 хвилин. О 02:53 капсула ввійде у верхні шари атмосфери на висоті близько 120 кілометрів. Це найкритичніший момент всієї місії:

швидкість становитиме близько 38 600 км/год;

температура – до 2760 °C;

перевантаження – майже 4 g.

Капсула з екіпажем під час входу в атмосферу (рендер) / Фото NASA

Теплозахисний екран візьме на себе весь удар. Саме він відповідає за захист астронавтів і за те, чи повернуться вони живими. У цей момент почнеться радіомовчання – плазма навколо капсули блокуватиме сигнал, і центр управління тимчасово "втратить" екіпаж.

Плазма охоплює капсулу Orion / Фото NASA

Гальмування та парашути. О 03:03 почнеться серія розгортання парашутів: спочатку відкриються два стабілізуючі (drogue), потім – три основні парашути. Вони різко зменшать швидкість падіння з надзвукової до безпечної для посадки.

Капсула Orion спускається на парашутах в океан / Фото NASA

Момент приводнення повинен відбутися о 03:07. Капсула торкнеться поверхні Тихого океану зі швидкістю близько 30 км/год. Це буде історична мить і перше подібне повернення від Місяця з часів Apollo 17.

Корабель Orion після приводнення / Фото NASA

Евакуація екіпажу. Далі розпочнеться операція з порятунку екіпажу, яка повинна стартувати приблизно о 04:07. До капсули наблизяться човни з водолазами, до люка кріплять спеціальну платформу, а астронавтів по черзі евакуюють і піднімають гелікоптерами на корабель ВМС.

Корабель ВМС США USS John P. Murtha евакуює екіпає / Фото NASA

Там екіпаж пройде медичний огляд після польоту, а далі їх доставлять до США для подальшого обстеження і реабілітації.

Хронологія польоту Artemis 2

Місія Artemis 2 стала першою з часів Apollo 17, коли люди знову вирушили у навколомісячний простір. Тому екіпаж готували максимально ретельно: вони тренувалися розпізнавати деталі рельєфу, працювати з камерами та оперативно передавати дані на Землю.